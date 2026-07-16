Devy Rigaux présente enfin la recrue tant attendue au Feyenoord

Tjark Ernst est le nouveau gardien titulaire du Feyenoord. Âgé de 23 ans et originaire de Stuttgart, il arrive du Hertha BSC pour un peu plus de 5 millions d'euros et a signé un contrat jusqu'en juin 2030.

Sur le site officiel du club, le gardien s’est exprimé pour la première fois au sujet de son transfert : « C’est formidable de pouvoir désormais me présenter comme joueur du Feyenoord. Dès les premiers entretiens, j’ai eu un bon feeling. Le club fait preuve de beaucoup d’ambition et cela me correspond bien. »

« Après trois saisons en 2. Bundesliga, je me sens prêt pour ce défi. C’est la première fois que je quitte l’Allemagne pour rejoindre un grand club qui dispute chaque année les compétitions européennes et qui sera de nouveau en Ligue des champions la saison prochaine. »

« J’ai hâte de prendre place entre les poteaux au stade De Kuip. Je sais que les matchs européens y sont vécus avec beaucoup d’intensité ; le Feyenoord n’est pas le seul club aux Pays-Bas à être réputé pour cela. »

« J’ai hâte de faire mon entrée remarquée au De Kuip samedi, en hélicoptère, et de rencontrer les supporters pour la première fois. J’ai hâte que ça commence », conclut Ernst.

À Rotterdam, il succédera à son compatriote Timon Wellenreuther (30 ans), qui devrait très probablement rejoindre le VfL Wolfsburg.

Sous les couleurs du Hertha Berlin, il a disputé 97 matchs officiels, réalisé 140 arrêts et gardé sa cage inviolée à 24 reprises.