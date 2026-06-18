Robin van Persie a réagi avec la dignité d’un véritable gentleman après son départ du stade De Kuip. C’est ce qu’a indiqué Devy Rigaux, directeur technique du Feyenoord, lors de la première conférence de presse organisée par le club rotterdamois après l’éviction de cette icône.

Le club avait annoncé le 7 juin le départ de l’ancien buteur, et depuis, le dirigeant, au centre de nombreuses spéculations, s’était contenté d’un communiqué écrit.

Jeudi, l’homme était présent lors de la présentation de Giovanni van Bronckhorst, qui succède à Van Persie sur le banc du Feyenoord.

Outre les questions sur le nouvel entraîneur, il a été interrogé sur Van Persie. « Une analyse approfondie nous a montré que les performances étaient en baisse la saison dernière et que l’écart avec le PSV se creusait. Nous avons donc décidé de ne pas poursuivre notre collaboration avec Robin. »

« Nous lui avons annoncé en personne dimanche matin. Ce n’était pas un échange agréable ; sur le plan humain, c’est ce qu’il y a de plus difficile. Mais nous ne voulions pas non plus entamer un faux dialogue, continuer à tergiverser sur certains points pour finalement lui dire que nous nous séparions. »

Nous avons mené cet entretien avec sérénité et il a réagi avec la même dignité. C’est un grand homme : il nous a serré la main et nous a souhaité bonne chance. » Rigaux précise que Van Bronckhorst n’a été contacté qu’après le départ de Van Persie, et que Feyenoord n’a discuté qu’avec Gio et Sipke Hulshoff.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst, son ancien coéquipier, a brièvement réagi : « J’ai partagé d’excellents moments avec Robin en équipe nationale et bien sûr au Feyenoord, je suivais donc la situation de très près. »

« Les choses se sont passées comme elles se sont passées, je n’y ai eu aucune influence. Mais le sentiment qu’il éprouve actuellement m’est bien sûr tout à fait familier : celui d’être démis de ses fonctions. J’ai vécu cela aux Rangers et à Besiktas, et ce n’est pas ce qu’on souhaite. Malheureusement, cela fait partie du métier d’entraîneur principal. Je pense que Robin est assez fort pour s’en sortir et en tirer parti pour son avenir en tant qu’entraîneur », a déclaré Van Bronckhorst.

L’ancien capitaine a tenté d’appeler Van Persie mercredi : « Il dînait dans un restaurant, nous échangerons donc la semaine prochaine. Nous partageons un passé et un lien fort ; je tiens à lui parler davantage en ami qu’en entraîneur. »

Rigaux assure que le choix de Van Bronckhorst n’est en aucun cas un pis-aller : « C’est une décision mûrement réfléchie et particulièrement convaincante. Robert Eenhoorn et moi en avons longuement débattu. Giovanni est assis à mes côtés parce que nous sommes fermement persuadés qu’il est le meilleur candidat pour occuper le poste d’entraîneur principal du Feyenoord. »