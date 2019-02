Devenu très important à l'AC Milan, Bakayoko désire rester

Le milieu de terrain de l'AC Milan, Tiémoué Bakayoko, a également parlé de sa relation avec Gennaro Gattuso.

Milan devra payer 35 millions d'euros à Chelsea pour racheter Bakayoko et le milieu de terrain espère rester à San Siro.



Le milieu de terrain, interrogé par "Il Corriere dello Sport", ne cache pas qu'il aimerait rester à Milan pour la saison prochaine.

"C’est mon rêve, l’idée m'est venue à l’esprit, mais j’ai un contrat avec Chelsea, Leonardo dit que la rançon est liée à la Ligue des champions, je ne suis pas en mesure d’en parler. Je veux juste terminer la saison à la quatrième place, ensuite nous y réfléchirons".



Et dire que les choses n’avaient pas très bien commencé après la critique explicite de Gattuso contre lui pour la défaite contre Naples, en août dernier.



"Après ces paroles, je n'allais pas bien et je n'étais pas heureux, je me suis senti interpellé par ma position sur le terrain, mais avec le coach, je n'en ai même pas parlé: je pensais à travailler".



La relation avec Gattuso s'est améliorée au fil des mois, même si Bakayoko a avoué que Gattuso n'était pas exactement son idole.



"Ce n’était pas mon joueur idéal, je le dis avec beaucoup de respect car il a remporté la Ligue des champions et c’est mon rêve. Pour moi, c’est le patron, une personne sympathique qui m’a beaucoup aidé. Maintenant notre relation est parfaite, son talent est de donner de l’amour aux joueurs ".