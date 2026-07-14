Kylian Mbappé poursuit son irrésistible ascension dans l’histoire de la Coupe du monde. En atteignant pour la troisième fois les demi-finales, l’attaquant français égale déjà des records majeurs de la compétition.

Titulaire ce mardi soir au stade AT&T pour la demi-finale face à l’Espagne, il continue d’écrire sa légende.

La star du Real Madrid disputera ainsi son 21e match en Coupe du monde, devenant le joueur français ayant pris part au plus grand nombre de rencontres dans l’histoire de la compétition.

Selon les données du site français « Stats Foot », le capitaine des Bleus devient le sixième joueur de l’histoire à atteindre au moins trois fois ce stade de la compétition, intégrant un club très fermé composé exclusivement de légendes allemandes.

Outre Mbappé, cette liste comprend Miroslav Klose, Uli Zeller, Per Mertesacker, Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger.

Avant cette demi-finale, l’attaquant avait déjà franchi ce seuil en 2018 et 2022, atteignant à chaque fois la finale.

Klose détient toujours le record absolu avec quatre demi-finales au compteur, contre trois pour ses quatre compatriotes et pour Mbappé.

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, peut intégrer ce club très fermé mercredi en disputant la seconde demi-finale face à l’Angleterre.

La « Pulga » a déjà disputé les demi-finales des éditions 2014 et 2022, atteignant la finale à chaque fois.