La Fédération internationale de football (FIFA) utilise le système « Power Ranking » pour attribuer des notes individuelles aux joueurs lors de la Coupe du monde, sur la base des données recueillies pendant les matchs.

Contrairement aux équipes types traditionnelles de chaque journée, désignées selon l’avis de journalistes ou d’analystes, le Power Ranking repose sur une méthodologie objective basée sur les données de jeu.

Tout joueur ayant disputé au moins 20 minutes reçoit une note de performance ; les gardiens sont évalués selon deux axes principaux : leur jeu avec le ballon et leur jeu sans le ballon.

Parmi les joueurs les mieux notés du tournoi, on retrouve notamment Lionel Messi et Kylian Mbappé. Quant au poste de gardien de but, l’Égyptien Mostafa Shobeir figure parmi les cinq meilleurs gardiens du tournoi à ce jour.

Le portier des Pharaons a réalisé un parcours remarquable avant de quitter la compétition suite à une défaite cruelle 2-3 contre l’Argentine.

Selon le journal « AS », l’Espagnol Unai Simón pointe à la cinquième place du classement des gardiens établi par la FIFA.

Devant lui se classent Diogo Costa (Portugal), Grégoire Kobel (Suisse), Orlando Gil (Paraguay) et Mostafa Shobier (Égypte).

Lors de son 63e match avec la sélection espagnole, Unai Simón a atteint 518 minutes sans encaisser le moindre but, établissant ainsi la plus longue série de clean sheets de l’histoire de la Coupe du monde.