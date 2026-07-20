Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
US-FBL-WC-2026-FANSAFP

Traduit par

Deux sélections arabes ferment la marche… La FIFA dévoile le classement final des équipes de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
France vs Angleterre
France
Angleterre
Irak
Tunisie
Égypte
Maroc
Arabie saoudite
Jordanie
Qatar
Espagne
Argentine
É.-U.
France
Angleterre
Irak
Tunisie
Égypte
Maroc
Arabie saoudite
Jordanie
Qatar

Le Maroc occupe la première place parmi les sélections arabes, tandis que l’Égypte figure également en position de force.

Le rideau est tombé sur la Coupe du monde 2026 : l’Espagne est sacrée championne pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 1-0 face à l’Argentine dimanche soir, au terme d’une finale prolongée de deux périodes supplémentaires.

Disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition a marqué l’histoire en alignant pour la première fois 48 sélections.

Outre la finale, l’équipe d’Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde, après s’être imposée face à la France lors d’un match passionnant qui s’est soldé par un score de 6-4.

Le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA) a publié le classement des 48 équipes participantes. Pour les formations éliminées à ce stade, le classement s’établit selon les critères suivants :

- le nombre total de points marqués lors de toutes les phases de la compétition (les matchs décidés aux tirs au but étant considérés comme des matchs nuls)

– la différence de buts sur l’ensemble des matchs de toutes les phases

– le nombre de buts marqués lors de tous les matchs

Si l’égalité persiste entre deux ou plusieurs équipes après application des critères susmentionnés, celles-ci se partagent le même classement final.

Le classement final est le suivant :

1. Espagne

2. Argentine

3. Angleterre

4. France

5. Norvège

6. Belgique

7. Maroc

7. Suisse

9. Mexique

10. Colombie

11. Brésil

12. États-Unis

13. Portugal

14. Canada

15. Égypte

16. Paraguay

17- Pays-Bas

18. Allemagne

19- Côte d’Ivoire

20- Croatie

21. Japon

22. Australie

23- République démocratique du Congo

24 – Ghana

25 - Équateur

25 - Afrique du Sud

27. Suède

28. Autriche

29 - Bosnie-Herzégovine

30 - Algérie

31 - Sénégal

32 - Cap-Vert

33. Iran

34- Corée du Sud

35- Turquie

36. Écosse

37. Uruguay

38. Arabie saoudite

39- République tchèque

40. Nouvelle-Zélande

41. Qatar

42. Curaçao

43. Panama

44. Jordanie

45. Haïti

46. Ouzbékistan

47. Tunisie

48 – Irak

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google