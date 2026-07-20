Deux sélections arabes ferment la marche… La FIFA dévoile le classement final des équipes de la Coupe du monde

Le rideau est tombé sur la Coupe du monde 2026 : l’Espagne est sacrée championne pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 1-0 face à l’Argentine dimanche soir, au terme d’une finale prolongée de deux périodes supplémentaires.

Disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition a marqué l’histoire en alignant pour la première fois 48 sélections.

Outre la finale, l’équipe d’Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde, après s’être imposée face à la France lors d’un match passionnant qui s’est soldé par un score de 6-4.

Le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA) a publié le classement des 48 équipes participantes. Pour les formations éliminées à ce stade, le classement s’établit selon les critères suivants :

- le nombre total de points marqués lors de toutes les phases de la compétition (les matchs décidés aux tirs au but étant considérés comme des matchs nuls)

– la différence de buts sur l’ensemble des matchs de toutes les phases

– le nombre de buts marqués lors de tous les matchs

Si l’égalité persiste entre deux ou plusieurs équipes après application des critères susmentionnés, celles-ci se partagent le même classement final.

Le classement final est le suivant :

1. Espagne

2. Argentine

3. Angleterre

4. France

5. Norvège

6. Belgique

7. Maroc

7. Suisse

9. Mexique

10. Colombie

11. Brésil

12. États-Unis

13. Portugal

14. Canada

15. Égypte

16. Paraguay

17- Pays-Bas

18. Allemagne

19- Côte d’Ivoire

20- Croatie

21. Japon

22. Australie

23- République démocratique du Congo

24 – Ghana

25 - Équateur

25 - Afrique du Sud

27. Suède

28. Autriche

29 - Bosnie-Herzégovine

30 - Algérie

31 - Sénégal

32 - Cap-Vert

33. Iran

34- Corée du Sud

35- Turquie

36. Écosse

37. Uruguay

38. Arabie saoudite

39- République tchèque

40. Nouvelle-Zélande

41. Qatar

42. Curaçao

43. Panama

44. Jordanie

45. Haïti

46. Ouzbékistan

47. Tunisie

48 – Irak