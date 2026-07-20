Deux sélections arabes ferment la marche… La FIFA dévoile le classement final des équipes de la Coupe du monde

Le rideau est tombé sur la Coupe du monde 2026 : l’Espagne est sacrée championne pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 1-0 face à l’Argentine dimanche soir, au terme d’une finale prolongée de deux périodes supplémentaires.
Disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition a marqué l’histoire en alignant pour la première fois 48 sélections.
Outre la finale, l’équipe d’Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde, après s’être imposée face à la France lors d’un match passionnant qui s’est soldé par un score de 6-4.
Le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA) a publié le classement des 48 équipes participantes. Pour les formations éliminées à ce stade, le classement s’établit selon les critères suivants :
- le nombre total de points marqués lors de toutes les phases de la compétition (les matchs décidés aux tirs au but étant considérés comme des matchs nuls)
– la différence de buts sur l’ensemble des matchs de toutes les phases
– le nombre de buts marqués lors de tous les matchs
Si l’égalité persiste entre deux ou plusieurs équipes après application des critères susmentionnés, celles-ci se partagent le même classement final.
Le classement final est le suivant :
1. Espagne
2. Argentine
3. Angleterre
4. France
5. Norvège
6. Belgique
7. Maroc
7. Suisse
9. Mexique
10. Colombie
11. Brésil
12. États-Unis
13. Portugal
14. Canada
15. Égypte
16. Paraguay
17- Pays-Bas
18. Allemagne
19- Côte d’Ivoire
20- Croatie
21. Japon
22. Australie
23- République démocratique du Congo
24 – Ghana
25 - Équateur
25 - Afrique du Sud
27. Suède
28. Autriche
29 - Bosnie-Herzégovine
30 - Algérie
31 - Sénégal
32 - Cap-Vert
33. Iran
34- Corée du Sud
35- Turquie
36. Écosse
37. Uruguay
38. Arabie saoudite
39- République tchèque
40. Nouvelle-Zélande
41. Qatar
42. Curaçao
43. Panama
44. Jordanie
45. Haïti
46. Ouzbékistan
47. Tunisie
48 – Irak