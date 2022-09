Deux jours avant PSG-Nice, Messi et Mbappé absents de l'entraînement

Les attaquants stars du PSG n'ont pas pris part à la séance collective ce jeudi mais se sont entraînés en salle.

Paris a récupéré tous ses internationaux et aucun blessé n'est à déclarer. Au lendemain du retour des derniers joueurs partis rejoindre leur sélection, ils étaient attendus à l'entraînement collectif ce jeudi matin à deux jours de la réception de Nice au Parc des Princes.

Restés en France avec le Brésil, Neymar et Marquinhos étaient bien là, tout comme Nuno Mendes, Danilo et Vitinha qui affrontaient l'Espagne (0-1) de Sarabia et Soler mardi soir. Donnarumma était lui aussi de retour aux côtés de Navas, Rico et Letellier.

Reprise collective prévue vendredi pour Verratti

Deux absents importants se sont tout de même fait remarquer : Messi et Mbappé. A priori, rien de grave pour les deux stars parisiennes qui sont restés en salle pour un entraînement plus léger. Si les Brésiliens ont pu profiter d'un jour de repos, la Pulga n'est revenu que mercredi après-midi dans la capitale.

A quelques jours du match contre Benfica en Ligue des champions, Renato Sanches a pris part à la séance collective du PSG et Marco Verratti devrait l'imiter vendredi après avoir récupéré de sa contusion au mollet gauche.

Pour compléter le groupe quelques jeunes étaient présents après avoir participé aux séances d'entraînement des pros durant la trêve internationale. Nehemiah Fernandez-Veliz, Vimoj Muntu wa Mungu et Hugo Lamy se sont entraînés avec les grands. Ils pourraient tout de même retrouver les U19 vendredi.