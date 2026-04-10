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Muhammad Sharaf Eldeen

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Deux joueurs du Real Madrid ont violemment pris à partie Camavinga

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E. Camavinga
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Le joueur français a récemment fait l'objet de vives critiques.

Deux joueurs du Real Madrid ont manifesté leur vive colère à l’égard de leur coéquipier français Eduardo Camavinga après l’ouverture du score de Thomas Lemar, la star de Gérone, qui a battu les Merengues ce vendredi au stade Santiago Bernabéu, lors de la 31^e journée de Liga.

Fede Valverde avait ouvert le score pour les Merengues d’une frappe puissante à la 51^e minute, avant que Lemar n’égalise pour les Catalans de la même manière, à la 62^e minute.

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Le but de Lemar est venu d'une frappe puissante du pied gauche, depuis l'intérieur de la surface de réparation, qui est passée entre les jambes de Camavinga, incapable d'empêcher son compatriote de tirer.

Dès que le ballon a touché les filets, le gardien ukrainien Andriy Lunin et le défenseur brésilien Éder Militão ont explosé de colère envers Camavinga, lui reprochant un placement défensif déficient qui a offert à Gérone l’occasion d’égaliser.

Le match s’est conclu sur un score de 1-1 dans l’antre du Real, et le club merengue n’a pas réussi à s’imposer pour la troisième fois consécutive, après ses défaites contre Majorque et le Bayern Munich sur le même score (2-1).

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