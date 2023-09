Destinées à jouer ! Un nouveau documentaire de la FIFA+ lève le voile sur l'incroyable ascension du football féminin en Arabie Saoudite, alors que des personnalités de premier plan exhortent la prochaine génération à créer un "héritage".

Accès aux coulisses de l'équipe nationale féminine saoudienne et aux hauts responsables de la fédération pour voir comment le jeu s'est développé.

C'est en 2019 que la Fédération saoudienne de football (SAFF) a créé un département dédié au football féminin pour professionnaliser le football féminin et offrir une plateforme permettant aux femmes et aux filles de poursuivre leurs rêves.

Après avoir créé le département, la SAFF a lancé sa première compétition féminine appelée la Ligue de football communautaire féminine, qui a été la première ligue nationale à se jouer sur des terrains de grande taille et qui est rapidement devenue une sensation. Depuis sa création, le football féminin dans la région a connu une croissance significative, la deuxième saison de la Premier League féminine saoudienne devant débuter le 13 octobre 2023.

L’essor du football féminin saoudien a été aussi impressionnant que rapide. Moins de deux ans après la tenue de cette première compétition, la nouvelle équipe nationale du pays entrait dans l’histoire en disputant son tout premier match.

Al Bandary Mubarak a marqué le premier but international féminin de l’Arabie Saoudite lors d’une victoire 2-0 contre les Seychelles en février 2022, et elles n’ont plus regardé en arrière depuis. En fait, une place à une future Coupe du Monde Féminine est leur objectif ultime.

En collaboration avec la FIFA et la Fédération saoudienne de football (SAFF), Footballco a reçu un accès à tous les domaines pour raconter l’histoire fascinante de l’équipe nationale féminine et comment elle cherche à inspirer la prochaine génération de footballeuses du pays.

Présentant des entretiens avec une multitude d'acteurs clés, la directrice technique du département féminin du SAFF, Monika Staab, et Lamia Bahaian, la vice-présidente du SAFF, entre autres, le nouveau documentaire lève le voile sur le voyage visant à construire une équipe féminine internationale à partir de presque rien.

Avec des images des coulisses des matchs et de la vie personnelle des joueurs, ce film révélateur explore ce que l’équipe nationale signifie pour les personnes impliquées et pour les femmes saoudiennes dans leur ensemble.

Destinées à jouer. L’histoire inédite du football féminin saoudien est désormais disponible sur FIFA+.