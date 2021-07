Destination la Turquie pour Balotelli ?

L'enfant terrible du football italien, Mario Balotelli, pourrait rebondir dans le championnat turc.

Mario Balotelli pourrait rejoindre l'équipe turque d'Adana Demirspor cet été. Le président du club en question a affirmé que les négociations sont terminées à "85 %" alors que l'ancien international italien cherche à maximiser ses espoirs de disputer la Coupe du monde avant Qatar 2022 l'année prochaine.

Balotelli croit encore à la Squadra

Le chevronné attaquant, qui a connu une carrière très mouvementée, a passé la seconde moitié de la saison dernière avec l'équipe de Serie B de Monza, avec qui il a failli être promu en barrages de Serie A. A présent, il est sur le point de jouer dans son quatrième pays différent, avec l'objectif de raviver ses espoirs de retrouver La Nazionale, comme l'a suggéré le président des Blue Lightnings.

"Les négociations avec Mario Balotelli sont à 85% [complète]", a déclaré le président Murat Sancak à A Spor. "Il nous a contacté et nous a dit qu'il voulait venir ici. Il arrivera en Turquie la semaine prochaine".

Sancak était heureux de fournir des réponses sur les raisons pour lesquelles Balotelli avait choisi de s'éloigner des grandes ligues européennes, indiquant qu'il était motivé par le désir de retrouver la Squadra Azzzurra. Il a aussi fait savoir que son salaire serait couvert en partie par les sponsors du club. "Balotelli veut venir ici pour aller à la Coupe du monde. Notre sponsor paiera la moitié de son salaire. On dit que Balotelli est fou mais personne n'a à s'inquiéter : nous sommes d'Adana et nous pourrons le gérer".

Dès ses débuts en pro du côté de l'Inter, Balotelli est devenu célèbre autant pour ses controverses sur et hors du terrain que pour ses faits d'armes à l'intérieur du rectangle vert. Trois fois vainqueur de la Serie A avec les Nerazzurri et plus tard champion de Premier League avec Manchester City, il se dirigeait vers une carrière très radieuse avant de multiplier les échecs. Sa cote a considérablement diminué ces dernières années et c'est la raison pour laquelle il s'était retrouvé en seconde division italienne.

En ralliant la Turquie, il veut donc retrouver grâce auprès de son sélectionneur. Ça serait un vrai exploit étant donné la séquence d'invincibilité actuelle des Azzurri dans le football mondial. Une série qui les a notamment propulsés dans le dernier carré de l'Euro.