Destination inattendue pour le prodige Szoboszlai

Convoité par Arsenal et le Real Madrid, le virtuose hongrois pend tout le monde à contrepied.

Le a manqué un autre talent offensif prodigieux, Dominik Szoboszlai ayant accepté de signer pour le selon les médias allemands.

Après avoir pris d'assaut la avec le Red Bull Salzburg ce trimestre, la star hongroise devrait rejoindre l'équipe de en janvier prochain.

Ces dernières semaines, il a été associé à des transferts à , au Real Madrid et au , mais ce sera Julian Nagelsmann qui aura la chance de superviser le développement du jeune et talentueux prodige.

À tout juste 20 ans, Szoboszlai a une clause de libération de 25 millions d'euros, ce qui est un prix avantageux pour le club de .

Christoph Freund, directeur sportif de , était à Leipzig cette semaine pour aider à conclure l'accord entre les deux clubs, avec le scénario idéal pour toutes les parties impliquées, pour un transfert qui sera officiellement annoncé avant Noël.

Seule la signature manque à l'accord selon Sky Sport Germany, et Szoboszlai a marqué six fois cette saison, dont quatre en championnat suisse et deux en Ligue des champions.

Le Hongrois veut jouer en Ligue des champions de manière plus régulière, et il semble que Leipzig soit sa destination choisie.

L'agent du joueur s'était récemment exprimé au sujet d'un départ de son client : "Nous constatons qu'à chaque fois qu'il a un bon match, ce qui heureusement se produit assez souvent, les rumeurs se renforcent", a déclaré Esterhazy Matyas à Digisport au sujet des spéculations entourant l'avenir de Szoboszlai.

"Cependant, notre stratégie ne va pas changer à cause d'un ou deux matchs. Nous croyons en nos propres plans et la vision que nous avions à l'origine ne fait que se renforcer parce que tous les commentaires que nous lisons prouvent que nous sommes sur la bonne voie".

"Que ce soit en janvier ou l'été prochain, le plus important est qu'il se rende dans un club où il aura de bonnes chances de jouer régulièrement et de poursuivre la courbe d'apprentissage qu'il a entamée à Salzbourg - c'est le plus important pour nous. De toute évidence, ce n'est un secret pour personne que Dominik Szoboszlai est maintenant plus proche de quitter le championnat autrichien", ajoutait-il.