Désireux d'atteindre le podium avec l'OM, Villas-Boas fait de Benedetto la priorité du mercato

L'entraîneur du club phocéen a l'ambition d'atteindre le podium en Ligue 1 et veut renforcer le secteur offensif avec Dario Benedetto.

Au cours d'une interview accordée à L'Equipe ce dimanche, André Villas-Boas a confié son ambition majeure, sur le plan sportif en vue de la : "J'espère le podium", a-t-il indiqué..

Dans cette optique, il a estimé que l'OM devrait garnir son effectif : "On a perdu plusieurs joueurs et on doit faire un groupe. On sait que certains éléments peuvent encore partir, il y aura aussi des prêts pour que certains prennent de l’expérience. J’espère quatre ou cinq arrivées."

Benedetto, la priorité numéro 1 de Villas-Boas

Sur le plan offensif, Villas-Boas s'est montré clair et aimerait finaliser l'arrivée de l'argentin Dario Benedetto : "Je suis un fan inconditionnel de Boca Juniors, j’ai toujours aimé la passion autour de ce club. Alors je connais bien, je suis les matches de Boca et je connais très bien Dario. On a fait une offre, j’attends. C’est la priorité numéro 1 à ce poste."

Pour le reste, l'ancien coach de et a notamment fait savoir qu'il allait suivre les performances des jeunes avec une certaine attention : "On a besoin de joueurs partout. Je travaille normalement avec un effectif de 22 joueurs plus 3 gardiens. Ici, cela va être un peu plus court. Il va y avoir des opportunités pour les jeunes de la formation. J’attends d’eux qu’ils soient capables de faire partie de ce groupe", a noté le coach de l'OM.

Dans la nuit de ce dimanche à lundi (3h00), l' disputera la finale des EA Games face à Saint-Etienne.