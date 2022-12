Deschamps va-t-il continuer avec les Bleus ? Sa réponse inattendue

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a été questionné au sujet de son avenir au micro de TF1.

Le technicien de 54 ans est passé tout proche d’un nouveau sacre en Coupe du Monde. Didier Deschamps a remporté ce précieux titre à deux reprises, une première fois en tant que joueur en 1998, en terres françaises, puis en tant que sélectionneur il y a quatre ans en Russie.

Deschamps n'a pas encore tranché

L’avenir de Didier Deschamps au sein de la sélection française interroge depuis plusieurs mois. En fin de contrat dans quelques jours, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille devra prendre une grande décision durant les prochaines semaines.

Didier Deschamps devait obligatoirement arriver dans le dernier carré pour avoir les mains libres au sujet d’une prolongation de contrat. C’était la condition fixée par Noël Le Graët et la Fédération française de football.

Reste désormais à connaitre le choix du principal concerné. Interrogé à ce sujet après la finale perdue contre l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), Didier Deschamps n’a pas voulu donner une réponse définitive.

« Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus, a confié Didier Deschamps. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président (Noël Le Graët, NDLR) en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça. »

La véritable question à se poser est celle de savoir si l’équipe de France peut encore se renouveler sous les ordres de Didier Deschamps ? On ne parle pas généralement d’une fin de cycle après une finale de Coupe du Monde.

Macron s’est positionné

En cas de départ, le coach français pourrait laisser sa place à un ancien coéquipier chez les Bleus. Il s’agit de Zinedine Zidane. L’ancien entraineur du Real Madrid a souvent été annoncé comme le successeur logique de Didier Deschamps. Une idée qui ne déplairait pas à Noël Le Graët.

Un nouvel élément pourrait, toutefois, chambouler les plans de la FFF. Emmanuel Macron, le président de la République, s’est positionné publiquement pour une prolongation de Didier Deschamps.

« Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive !, a confié le chef d'État au micro de RMC. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère ».

Emmanuel Macron avait contribué à la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain l’été dernier. Jouera-t-il un rôle dans celle de Didier Deschamps en équipe de France ?