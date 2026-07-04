Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a mis en garde ses joueurs : ils devront affronter des conditions climatiques extrêmes ce samedi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. La température pourrait atteindre 38 °C, accompagnée d’un taux d’humidité élevé.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur a précisé que le pic de chaleur interviendrait une à deux heures avant le coup d’envoi à Philadelphie, rappelant son expérience passée avec son adjoint Guy Stéphane lors de la finale et de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs : « Nous avions remarqué la hausse de la température, nous en avions discuté, et cela avait eu un impact évident. »

Il a expliqué que cette chaleur extrême impacterait inévitablement les performances : « Nous dépensons davantage d’énergie, nous transpirons plus, nous perdons plus d’eau et nous risquons de perdre un peu de notre concentration sur le terrain. »

Mais il a ajouté avec assurance : « Les deux équipes seront confrontées aux mêmes conditions, nous sommes parfaitement prêts pour le match, nous ne ressentons aucune pression et nous avons beaucoup de potentiel. »

Il a également rappelé la dernière rencontre officielle entre les deux nations, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998, conclue par un succès français synonyme de titre suprême : « C’était une période formidable pour la France. Ce fut un match très difficile ; cela fait partie de l’histoire du football et de la Coupe du monde. »

Il a conclu en rappelant que la France était la grande favorite, tout en mettant en garde contre toute sous-estimation de l’adversaire : « Je ne pense pas que ces pronostics nous aideront à gagner ; nous devrons réaliser une performance parfaite du début à la fin. »