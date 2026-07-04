Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Deschamps redoute une seule chose avant d’affronter le Paraguay

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
D. Deschamps
Paraguay
France
É.-U.

Qu’est-ce que c’est ?

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a mis en garde ses joueurs : ils devront affronter des conditions climatiques extrêmes ce samedi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. La température pourrait atteindre 38 °C, accompagnée d’un taux d’humidité élevé.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur a précisé que le pic de chaleur interviendrait une à deux heures avant le coup d’envoi à Philadelphie, rappelant son expérience passée avec son adjoint Guy Stéphane lors de la finale et de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs : « Nous avions remarqué la hausse de la température, nous en avions discuté, et cela avait eu un impact évident. »

Il a expliqué que cette chaleur extrême impacterait inévitablement les performances : « Nous dépensons davantage d’énergie, nous transpirons plus, nous perdons plus d’eau et nous risquons de perdre un peu de notre concentration sur le terrain. »

Mais il a ajouté avec assurance : « Les deux équipes seront confrontées aux mêmes conditions, nous sommes parfaitement prêts pour le match, nous ne ressentons aucune pression et nous avons beaucoup de potentiel. »

Il a également rappelé la dernière rencontre officielle entre les deux nations, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998, conclue par un succès français synonyme de titre suprême : « C’était une période formidable pour la France. Ce fut un match très difficile ; cela fait partie de l’histoire du football et de la Coupe du monde. »

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

Il a conclu en rappelant que la France était la grande favorite, tout en mettant en garde contre toute sous-estimation de l’adversaire : « Je ne pense pas que ces pronostics nous aideront à gagner ; nous devrons réaliser une performance parfaite du début à la fin. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google