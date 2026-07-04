Deschamps redoute une seule chose avant d’affronter l’Uruguay

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a mis en garde contre les conditions climatiques éprouvantes qui attendent les Bleus samedi en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay : la température pourrait atteindre 38 °C, accompagnée d’un taux d’humidité élevé.

Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur a précisé que le mercure grimperait à son maximum une à deux heures avant le coup d’envoi à Philadelphie, rappelant son expérience passée avec son adjoint Guy Stéphane lors de la finale et de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs : « Nous avions remarqué la hausse de la température, nous en avions discuté, et cela avait eu un impact évident. »

Il a expliqué que cette chaleur extrême impacterait les performances : « Nous dépensons davantage d’énergie, nous transpirons plus, nous perdons beaucoup d’eau et nous risquons de perdre un peu de notre concentration sur le terrain. »

Mais il a ajouté avec assurance : « Les deux équipes seront confrontées aux mêmes conditions, nous sommes parfaitement prêts pour le match, nous ne ressentons aucune pression et nous avons beaucoup de potentiel. »

Il a également rappelé la dernière rencontre officielle entre les deux sélections, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998, conclue par un succès français synonyme de titre, en affirmant : « C’était une période formidable pour la France, ce fut un match très difficile ; cela fait partie de l’histoire du football et de la Coupe du monde. »

Il a conclu en rappelant que la France était la grande favorite, tout en mettant en garde contre toute sous-estimation de l’adversaire : « Je ne pense pas que ces pronostics nous aideront à gagner ; nous devrons livrer une performance parfaite du début à la fin. »