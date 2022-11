Deschamps recadre Rothen sur Benzema !

Le sélectionneur de l'équipe de France a exprimé toute son admiration pour la carrière de Karim Benzema.

« Tu parles beaucoup trop… Reste concentré ». C'est par ces quelques mots que Karim Benzema avait répondu à Jérôme Rothen, après que le consultant de RMC ait exprimé son opinion sur la trace laissée par l'avant-centre dans l'histoire du football français.

Rothen avait alors estimé que Benzema n'appartenait pas à la catégorie des légendes. « Le mot "légende", on peut en faire plein de traductions. On peut écarter ce mot, ce n'est pas dénigrer ce qu'a fait Karim tout au long de sa belle carrière et encore plus depuis dix ans au Real Madrid. C'est juste dire que pour moi, la légende du football français doit faire gagner son club et aussi sa sélection. »

Deschamps sur Benzema : "Si lui n'est pas une légende..."

Si Karim Benzema fera tout pour contrarier le consultant sur ce dernier point en tentant de décrocher le titre mondial, Jérôme Rothen, confus, s'est expliqué, depuis. « Le bémol que j'ai, et c'est normal parce qu'il a eu une carrière un peu atypique en sélection... écarté pendant six ans, derrière il revient, il y a l'Euro. Je n'ai pas dit que c'était lui le responsable. Malheureusement, on reste sur cette image, a regretté Jérôme Rothen. Aujourd'hui il y a une Coupe du monde. Si l'équipe de France conserve son titre, ce qui serait incroyable, vous pensez une seule seconde que j'irai dire que Karim Benzema ne fait pas partie des légendes du football français ? Pour moi, aujourd'hui, il y en a deux, ce sont Platini et Zidane. Peut-être que dans deux mois, il y en aura trois et que Karim en fera partie. Je lui souhaite. »

En attendant, Didier Deschamps a été appelé à participer au débat dans un échange avec de jeunes footballeurs organisé par le quotidien Le Parisien. Tout en prenant soin de rester très diplomate, le sélectionneur de l'équipe de France a estimé que le Ballon d'Or France Football était bien dans le panthéon du football français. "Chacun aura sa sensation, son analyse. Il a marqué le football français avec les titres collectifs et individuels qu’il a eus. Si lui n’est pas une légende, beaucoup n’en sont pas", a lâché le sélectionneur.