Deschamps prend la défense de Mbappé

Israël vs France

L'absence de Kylian Mbappé dans la dernière sélection française a déclenché une étrange controverse en France.

La star du Real Madrid s'est blessée contre le Deportivo Alaves le mois dernier et n'a récupéré que récemment. Mbappé n'était pas suffisamment en forme pour débuter contre Lille en Ligue des champions la semaine dernière et, par conséquent, Didier Deschamps a laissé le capitaine français hors de son équipe pour la nouvelle trêve internationale.

Cette décision semblait assez anodine et compréhensible étant donné que Mbappé n'est sûrement pas encore en pleine forme, mais dire que le problème a pris des proportions démesurées en France serait un euphémisme.

Le fait que Carlo Ancelotti ait titularisé Mbappé contre Villarreal ce week-end, alors que l'attaquant a joué 71 minutes, a conduit le principal groupe de supporters français à remettre en question la décision et à s'en prendre au joueur de 25 ans, affirmant que toute cette situation « n'est pas normale ».

Un porte-parole des Irrésistibles Français a tonné dans L'Equipe : « Ce qu'on retient de cette semaine, c'est que le vrai capitaine est parti, celui qui avait été adoubé par les supporters, Antoine Griezmann. On s'est demandé si le choix du capitaine était le bon et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a eu une erreur quelque part alors qu'on a perdu un modèle exemplaire.

« Est-ce un problème de communication ? Ce n'est pas normal, en tant que capitaine. Soit le Real Madrid, soit la France lui ont demandé de se taire, mais on sait que quand il veut parler, il parle, donc il doit assumer son capitanat. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a l'impression d'avoir été dupés et je ne sais pas par qui, mais c'est une semaine à oublier et elle sera difficile car elle laissera des traces. »

Cette étrange polémique a suscité une réaction de la part de Deschamps, qui a déclaré sur la chaîne YouTube de la fédération française : « Je veille à ce que, dans ma relation avec les joueurs, je discute avec eux. Bien sûr, le plus important pour moi, c’est l’intérêt du joueur.

« Je sais très bien qu’il n’ira pas contre son club. Il ne veut pas non plus aller contre sa sélection. Mais à un moment donné, après une discussion, il faut centrer l’intérêt du joueur sans mettre les choses en difficulté pour lui."

Je ne suis pas là pour prendre des risques. J’ai été entraîneur de club et quand tu es dans un club et que tu penses qu’il y a un risque, tu peux toujours faire jouer des joueurs. » La France doit affronter Israël et la Belgique dans les prochains jours.