Kylian Mbappé inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de la Coupe du monde en menant l'attaque des « Bleus » face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, sous la houlette de l'entraîneur Didier Deschamps.

Selon le site spécialisé Opta, sa titularisation face aux « Lions de l’Atlas » portera à 20 le nombre de ses matchs en Coupe du monde sous les ordres de Deschamps, un record sans précédent pour un joueur avec un même entraîneur dans l’histoire de la compétition.

Ce total lui ouvre les portes d’un exploit historique, jamais atteint par un joueur sous les ordres d’un même sélectionneur sur la plus grande scène du football mondial.

Depuis ses débuts sous les ordres de Deschamps lors du Mondial 2018 en Russie, alors qu’il n’avait que 19 ans, Mbappé s’est imposé comme un pilier du projet de l’entraîneur français. Il a en effet disputé l’intégralité des matchs des Bleus lors des deux dernières éditions, menant son équipe au sacre en 2018 puis en finale en 2022, avant de poursuivre son écriture de l’histoire en 2026.

Avec douze réalisations au compteur, le capitaine des Bleus n’est plus qu’à une seule unité du record national détenu par la légende Just Fontaine.

Ce nouveau record sous les ordres de Deschamps témoigne non seulement d’une remarquable continuité, mais aussi d’une relation exceptionnelle entre un sélectionneur qui a su miser sur un jeune talent il y a huit ans et une star qui lui rend la pareille en battant les records les uns après les autres.