Deschamps, Maignan et les réactions après Belgique – France (1-2)

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la victoire de la France contre la Belgique, lundi.

L’Equipe de France défait la Belgique, lundi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Nations. Dominés en première mi-temps, les Bleus se sont repris lors du second acte et décrochaient une nouvelle victoire face aux Diables Rouges grâce à un doublé de Randal Kolo Muani. Un résultat réjouissant pour le sélectionneur français, Didier Deschamps, qui s’est exprimé en fin de match tout comme certains de ses joueurs à l’image d’Ibrahima Konaté et de Mike Maignan.

Ibrahima Konaté (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « On va savourer cette victoire, car on a tellement souffert. Mais on a su rester en équipe et donner le meilleur de nous-mêmes. On peut être heureux, et on peut voir ce qui n’a pas marché. Il y a eu des progrès par rapport à la dernière sélection, mais on peut être fiers. Les pertes de balle auraient pu nous coûter cher, mais on a su se parler à la mi-temps et on est revenu avec un état d’esprit différent et ça s’est vu immédiatement. »

Mike Maignan (gardien de l’équipe de France sur TF1) : « C’est une belle soirée. Un match pas facile. On savait qu’ils allaient nous poser des problèmes. Ce soir, c’est une belle victoire. 6 arrêts de ma part ? C’est bien, c’est sur la lancée de ce que je suis en train de faire. Le plus important, c'est qu’on ait gagné. Je fais partie des plus anciens et c’est mon tempérament de vouloir guider. Mais ce n’est pas un rôle que je me donne, je le fais naturellement. »

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On s’est fait secouer pendant 20, 25 bonnes minutes en début de match. Ils ont mis beaucoup d’intensité et quand on a récupéré, on a fait des erreurs techniques. On ne gardait pas le ballon et on prend des jaunes. Ç'a été mieux sur la fin de la 1e MT. Evidemment que leur penalty raté, c’est bien pour nous, même si on ne doit pas prendre le but. Ce qui me gênait le plus, c’est qu’on a été sur la pointe des pieds. C’était compliqué, on s’en sort bien sur la 1e MT. Le discours à la pause ? Les secouer aussi, sans ébranler tout le monde. Il fallait libérer plus vite le ballon et de préférence vers l’avant. En 2e mi-temps, ils ont eu des occasions, mais nous aussi. On a eu un quadrillage plus rationnel du terrain. On est peut-être heureux de gagner ce match, mais un peu au forceps. Mais faut pas enlever le mérite de l’équipe qui gagne ».

Randal Kolo Muani (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « J’essaye juste de jouer et de me donner à fond. C’est un peu la confiance du coach et mes coéquipiers qui me soutiennent en cette phase difficile. Et je garde la tête sur les épaules. A moi de continuer à travailler pour changer la donne en club. Il faut rester dans ma bulle et être focus. C’est juste du travail. En club, c’est différent. Le coach m’utilise différemment. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je continue de garder la tête droite et bien dans mes baskets ».