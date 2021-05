Deschamps, les Bleus, Giroud… Benzema dit tout

De retour en équipe de France après six ans de purgatoire, Benzema savoure sa sélection pour l’Euro en toute humilité.

Humilité. Pour son retour en équipe de France après presque six ans sur le bas côté, Karim Benzema n’a pas choisi de faire dans la rock star. Il laisse volontiers ce plaisir à ceux qui attendait son retour depuis des années. Englué dans une affaire judiciaire avec Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid avait dû faire une croix sur les Bleus et ainsi louper une finale d’Euro en 2016 et surtout un titre de champion du monde en 2018. Six ans après, l’attaquant est presque redevenu un néophyte qui découvre pour la première fois son nom dans une liste.

"Ca a été un gros moment de joie et de fierté. Très vite, j’ai repensé à tous ces moments où je n’avais jamais lâché. C’était un petit choc, ça faisait longtemps !", avoue le Madrilène dans une interview à L’Equipe.

Seulement, avec 81 sélections au compteur, Karim Benzema est loin d’être un petit nouveau en équipe de France. Même s’il n’est plus là depuis un match amical contre l’Albanie en 2015, le Lyonnais a déjà évolué avec un certain nombre de joueurs présents dans la liste pour l’Euro.

De Griezmann à Giroud en passant par Pogba ou Lloris, tous ont déjà partagé le maillot frappé du coq avec Benzema. La seule différence réside désormais dans le fait que certains sont champions du monde quand « KB19 » non. Mais à 33 ans, ce dernier n’en fait pas une montagne. Il revient non pas sur la pointe des pieds mais avec humilité.

"Moi, je ne viens pas en équipe de France pour faire de l’ombre à Untel ou pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire. J’arrive avec mes qualités, c’est tout, je sais ce que je peux apporter."

L’image de l’attaquant égoïste qui lui a longtemps collé à la peau ces dernières années en France est un lointain souvenir. C’est peut-être ce changement de maturité qui a convaincu Didier Deschamps de refaire appel à lui et faire table rase du passé. Sans entrer dans les détails, Karim Benzema a confirmé que le face-à-face avec le sélectionneur il y a quelques semaines avait perdu de briser certaines chaines.

"On s’est vus. C’était vraiment un moment tranquille (…) Ca nous a fait du bien de discuter, d’échanger et de voir qu’on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant."

Désormais en paix avec lui-même et avec son sélectionneur, Benzema redoute-t-il le rassemblement et les retrouvailles avec certains joueurs comme Olivier Giroud ? Il semblerait que non.

L'article continue ci-dessous

"Varane m’a dit que tout le monde m’attendait. Giroud ? Je l’ai vu lors du match face à Chelsea. On a parlé, tranquille. Il m’a félicité pour mon but. C’était bon esprit, c’était cool. J’ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu’avant."

Tous les feux semblent au vert depuis l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France. Avec le Madrilène, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, les Bleus sont armés pour faire le doublé Euro - Mondial. C’est en tout cas le rêve ultime de Benzema.

"Je veux gagner un trophée avec l’équipe de France. Tout le monde peut dire : ‘C’est un rêve de gagner l’Euro’. Mais la question est comment faire pour la gagner ? Et moi je réponds qu’avec l’effectif qu’on a, on peut le gagner."