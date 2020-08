Bleus, Deschamps justifie les sélections de Camavinga et Rabiot

Le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur ses choix de liste pour les matches contre la Suède et la Croatie.

On le dit souvent conservateur dans ses choix, sans surprise au moment d’annoncer les différentes listes de l’équipe de . Jeudi, Didier Deschamps a fait mentir son monde avec une liste new-look pour les deux matches de Ligue des Nations.

Il faut dire que la crise du Covid-19 a chamboulé les championnats mais aussi des forfaits de dernières minutes comme Paul Pogba ou Houssem Aouar, testés positifs.

Le Lyonnais forfait, il n’y aura donc que deux petits nouveaux chez les Bleus à partir de ce lundi. Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga vont faire leurs premiers pas chez les A et ceux du milieu de terrain rennais sont forcément les plus attendus.

Deschamps laisse planer le doute pour Matuidi

Plus jeune joueur sélectionné depuis l’après-guerre, Camavinga n’en finit plus d’impressionner et ce n’est pas Deschamps qui dira le contraire.

"Il a quelque chose en plus, il est très jeune, tout est plus facile pour lui, avoue le sélectionneur dans une interview à TF1. Il faut être vigilant avec lui, son entraîneur Julien Stéphan l’est."

"Ça vient tôt, peut-être très tôt et c’est la situation qui a fait que mais au bout d’un moment j’ai préféré le prendre lui parce que je sais qu’il a le potentiel pour y être et s’y installer."

S’installer chez les Bleus, Adrien Rabiot a déjà eu l’occasion de le faire mais l’ancien milieu du PSG a laissé passer sa chance, en choisissant de ne refuser d’être réserviste pour le Mondial 2018.

Plus sélectionné depuis ce choix, Rabiot a pourtant vu son nom réapparaître dans la dernière liste. Une petite surprise que le sélectionneur a tenu à expliquer, notamment sur le côté sportif.

"Non je ne l’ai pas eu au téléphone pour lui annoncer. J’aurai un échange avec lui. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, je considère que c’est une erreur de sa part."

"Je n’aime pas être radical et prendre des décisions radicales. Du moment qu’il a retrouvé un très bon niveau avec son club, il est redevenu sélectionnable."