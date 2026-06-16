Deschamps imite Enrique avant le match contre le Sénégal

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a surpris lors de la dernière séance d’entraînement, ce mardi, veille de la rencontre face au Sénégal, comptant pour la première journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « Foot Mercato », le sélectionneur tricolore a emprunté une méthode originale popularisée par Luis Enrique, son homologue du Paris Saint-Germain.

Selon le média, le sélectionneur a utilisé une nacelle élévatrice pour se positionner en hauteur et ainsi analyser avec précision les déplacements des Bleus et orchestrer les exercices sur le terrain, une pratique que l’entraîneur espagnol a déjà plusieurs fois adoptée au camp du Paris Saint-Germain.

Sous la houlette de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain brille depuis deux saisons et a remporté la Ligue des champions deux fois de suite, preuve de l’efficacité des méthodes de l’entraîneur espagnol.

En empruntant cette démarche analytique globale, le sélectionneur français vise manifestement à peaufiner le plan tactique de son groupe, en quête de perfection avant le coup d’envoi du tournoi.

Les Bleus figurent dans le groupe I, où ils retrouveront, outre le Sénégal, l’Irak et la Norvège.

Rappelons que Deschamps a mené les Bleus au titre mondial en 2018 et qu’il a atteint la finale de la Coupe du monde 2022, avant de s’incliner face à l’Argentine aux tirs au but.