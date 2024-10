Deschamps et Mbappé, la grosse explication

Israël vs France

Didier Deschamps a donné une réponse définitive sur les raisons pour lesquelles Kylian Mbappé n’a pas été sélectionné en Bleu.

Le dernier « Galactique » du Santiago Bernabeu n’a pas été appelé par son pays pour la dernière journée de la Ligue des Nations de l’UEFA. Les sourcils se sont levés lorsque Mbappé a joué pour le Real lors de la victoire 2-0 contre Villarreal avant la trêve internationale d’octobre, malgré un coup apparemment reçu.

Certains ont suggéré que les Blancos influencent les décisions prises par les sélectionneurs internationaux, Mbappé étant critiqué pour avoir soi-disant tourné le dos à la France alors qu’il est – en tant que capitaine des Bleus – dans une position où il pourrait rivaliser.

Deschamps insiste sur le fait que la décision de ne pas sélectionner Mbappé était entièrement la sienne, déclarant aux journalistes avant une rencontre avec Israël jeudi : « Mbappé n’était pas en forme contre Villarreal. Il n’y a eu aucune demande. La décision m’appartient. Il a joué le match contre Villarreal sans être à 100 % en forme. »

Deschamps a ajouté que choisir des joueurs qui ne sont pas au meilleur de leur forme physique ne rend service à personne, et qu’il faut tenir compte des contrats lucratifs : « Est-ce que c’est bon pour le joueur et pour l’équipe de France ? Je ne pense pas. Ce ne sont pas les fédérations qui paient les joueurs. Ce n’est pas seulement le cas du Real Madrid et de Kylian. »

Mbappé a été sélectionné 86 fois en équipe de France, a marqué 48 buts et a remporté la Coupe du monde en 2018. Il est une présence talismanique pour les Bleus, mais il est également en train de trouver ses marques avec le Real et pourrait se passer de nouveaux problèmes de forme pour perturber ce processus.