Deschamps entre dans l'histoire grâce à un exploit sans précédent

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en accomplissant un exploit historique.

Sous sa direction, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant le Paraguay 1-0 tôt ce dimanche matin.

Selon le site de statistiques « Squawka », Deschamps est devenu le premier sélectionneur de l’histoire de la Coupe du monde à remporter 10 victoires en phase à élimination directe.

Le site a passé en revue les succès des Bleus sous sa houlette : face au Nigeria en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, puis contre l’Argentine, l’Uruguay, la Belgique et la Croatie lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde 2018, puis face à la Pologne, l’Angleterre et le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, ainsi que contre la Suède et le Paraguay en 2026.

Selon Squawka, trois succès de plus suffisent à Deschamps pour conquérir un nouveau titre mondial.