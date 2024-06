Deschamps dévoile un problème dans le masque de Mbappé !

Didier Deschamps a évoqué le principal problème que rencontre Kylian Mbappé avec son masque avant d'affronter la Pologne.

S'adressant aux médias lors d'une conférence de presse avant que la France n'affronte la Pologne dans son dernier match du Groupe D, Deschamps a admis que Mbappé a du mal à voir lorsqu'il porte le masque dont il a besoin pour protéger son visage après s'être cassé le nez la semaine dernière. La respiration n'est cependant pas un problème et le nouveau joueur du Real Madrid est impatient de jouer contre la Pologne après avoir manqué le match contre les Pays-Bas.

Mbappé est entré en collision avec le défenseur autrichien Kevin Danso en fin de match lors de l'entrée en lice de la France dans l'Euro 2024. Le visage de l'attaquant a heurté l'épaule de Danso, ce qui a complètement déformé le nez de Mbappe. Mbappe a ensuite manqué le match de la France contre les Pays-Bas, mais a depuis joué un match amical à huis clos en portant un masque de protection.

"Respirer, non. Mais la vision, oui. Il limite un peu la vision. Il est censé protéger, donc dans certaines situations, il limite l'angle de vue", a expliqué Deschamps.

"Un risque plus grand de jouer au milieu ? Non, les contacts sont partout, dans tous les duels. Tout dépend du poste. Il faut s'habituer, on a l'impression d'avoir des lunettes 3D.

"C'est mieux tous les jours. Il a participé à nos séances d'entraînement. L'hématome a beaucoup diminué. Il s'habitue au masque. Il veut jouer, il est impatient. Il voulait jouer contre les Pays-Bas et il veut jouer [contre la Pologne].

Avant même d'entrer sur le terrain contre la Pologne le 25 juin, la France devrait déjà être assurée d'une place en huitième de finale grâce aux quatre points qu'elle a pris lors de ses deux premiers matchs. Mais la victoire contre les Polonais, déjà éliminés, est importante car la première place du groupe et le statut de tête de série pour les huitièmes de finale sont en jeu. La brève absence de Mbappé est sur le point de se terminer et il continuera à chercher son premier but en Championnat d'Europe.