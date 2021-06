Desailly encense les Bleus : "On est forts, putain, c'est hallucinant"

Marcel Desailly est sous le charme des Bleus lors de cet Euro.

Champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro 2000, Marcel Desailly est désormais consultant pour BeIn Sports. Avant le huitième de finale entre la France et la Suisse (lundi 28 juin, à 21h00), l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille (de 1992 à novembre 1993) a accordé une interview à nos confrères de La Provence.

Desailly satisfait par le premier tour des Bleus

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très content du parcours des Bleus lors de la phase de groupes : « La France m'a convaincu. Elle a terminé première du groupe de la mort. Je suis satisfait. […] Avec le 4-3-3, elle joue beaucoup plus haut qu'à la coupe du monde. Nos trois milieux sont conquérants, avec l'aide incroyable de Benzema et de Griezmann. Ils n'ont peur de personne. On a toutes ces facettes qui peuvent varier. Une fois qu'on a marqué, et c'est ce qui s'est passé contre l'Allemagne, l'adversaire monte plus haut, ce qui nous ouvre des espaces pour la fameuse vitesse de (Kylian) Mbappé et (Karim) Benzema. Ils peuvent aussi donner des fausses pistes. On est bon dans tous les registres. »

Une équipe sans faille

Marcel Desailly estime même que la France a atteint le top niveau et qu'elle n'a aucune faille : « Honnêtement, je ne vois pas comment l'équipe de France peut progresser. On a tous les éléments. Quand il faudra jouer dans un autre registre, plus long par exemple, (Olivier) Giroud viendra à la pointe de l'attaque. On est en train de parler des champions du monde ! S'ils sont tous ensemble à leur top, en même temps - ce qui est le cas, ils s'adaptent à l'adversaire. […] On est forts, putain, c'est hallucinant, et ce n'est pas onze joueurs. Nous, on avait un groupe très fort et une arme magique, (Zinédine) Zidane. Derrière, le groupe était solide. Là, c'est une somme d'individualités à leur top qui s'adaptent au match, à l'adversaire, au moment. Il y a tout dans cette équipe. »

Desailly rêve d'un triplé pour les Bleus

Pour Marcel Desailly, le huitième de finale face à la Suisse ne sera qu'une simple formalité et il rêve même d'un triplé Mondial 2018, Euro 2021, Mondial 2022 : « Quand j'ai connu le prochain adversaire (la Suisse, n.d.l.r.) que l'on respecte beaucoup, instinctivement je me suis mis dans la position d'un quart de finaliste, et j'ai regardé les équipes que l'on allait rencontrer à ce stade de la compétition. […] Ils peuvent faire comme les Espagnols dans le sens contraire (la Roja avait fait le triplé Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012, n.d.l.r.). On a le sentiment que la progression de l'équipe de France se prolongera lors de la prochaine coupe du monde ; ils peuvent le refaire à nouveau ! »