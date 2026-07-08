Dès son arrivée à l’Ajax, Míchel fixe des objectifs ambitieux

Míchel se dit « ravi » de l'opportunité offerte par l'Ajax. Pour le technicien espagnol, qui s'exprime auprès d'ESPN, diriger le club néerlandais est un « rêve » devenu réalité.

« Je suis dans l’un des clubs ayant la plus belle histoire du football européen. Pour moi, c’est une étape très importante dans ma carrière et je veux m’assurer qu’elle soit couronnée de succès. Je suis extrêmement enthousiaste et très motivé à l’idée de faire un travail formidable », déclare Míchel depuis le centre d’entraînement de l’Ajax à Garderen, dans la province de Gueldre.

Le nouvel entraîneur principal se dit impressionné par le potentiel de l’effectif. « Nous disposons d’une équipe talentueuse, mais le talent seul ne suffit pas pour obtenir des résultats », explique Míchel, qui entend instaurer une véritable culture de la gagne au Johan Cruijff ArenA.

« Le football est un sport collectif. Chacun doit suivre la même voie, avancer dans la même direction et se battre pour les mêmes objectifs. L’Ajax doit retrouver la place que lui attribue son histoire : briguer les titres. » Sa philosophie est claire : « Nous voulons nous projeter vers l’avant. Attaquer, dominer et récupérer le ballon au plus vite. »

« L’Ajax a toujours été une équipe offensive, qui vise le but adverse. Je ne veux pas perdre cet ADN, je veux au contraire le renforcer. Je veux que l’Ajax redevienne une équipe qui joue de manière agressive vers l’avant et qui cherche à gagner chaque match en prenant elle-même l’initiative », déclare d’emblée l’ambitieux entraîneur aux supporters de l’Ajax.

Le directeur technique Jordi Cruijff veut voir l’Ajax lutter pour le titre national, une ambition qui réjouit Míchel. « Pourquoi pas ? À Gérone, j’ai connu une saison en Ligue des champions suivie d’une relégation. Chaque saison est différente. »

« Si nous parvenons à former un groupe soudé, comme une famille, alors nous pourrons nous battre pour le titre. Nous verrons bien », conclut le nouvel entraîneur de l’Ajax.