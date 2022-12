Des sanctions pour Salt Bae pour s’être incrusté sur la pelouse après la finale ?

Après s'être incrusté sur la pelouse après la finale de Coupe du Monde, Salt Bae pourrait bientôt être sanctionné par la FIFA.

Vue par des milliards de téléspectateurs, la finale de Coupe du monde a été le théâtre du sacre de l’Argentine et de Lionel Messi. Mais pour l’événement le plus regardé de l’année, difficile d’échapper aux projecteurs lorsque l’on en est l’un des acteurs principaux. Un constat bien assimilé par « Salt Bae », boucher et cuisinier turc devenu célèbre en 2017 pour sa façon d’assaisonner la viande. Aujourd’hui, il compte près de 50 millions d’abonnés sur son compte Instagram, mais visiblement pas suffisant à son goût pour qu’il décide de s’offrir un coup de promo. Après la finale et pendant les célébrations des Argentins, Nusret Gökçe de son vrai nom s’est incrusté sur la pelouse pour participer aux festivités.

La présence de Salt Bae sur la pelouse en a dérangé plus d’un

Et si certains joueurs tels que Leandro Paredes ou Nicolas Otamendi se sont prêtés au jeu, l’agacement de Lionel Messi était plus que palpable. Pas plus que celui de Christian Romero, qui tentait de se faire prendre en photo avec son fils et la Coupe, avant que le cuisinier ne leur prenne – presque de force – le trophée Jules Rimet des mains, disant même au jeune Romero que c'était son trophée... Qu’importe que sa présence ait pu déranger les principaux acteurs de la soirée, lui a clairement affiché ses exploits sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs photos et vidéos sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium.

Salt Bae sanctionné par la FIFA ?

Mais plus que d’avoir dérangé les joueurs pendant ce qui était sans doute le plus beau moment de leur carrière, Salt Bae a pénétré sur la pelouse sans y être autorisé. Depuis quelques jours, les rumeurs s’intensifient quant à d’éventuelles sanctions de la FIFA pour ce dernier, reste néanmoins à en connaître la nature.

Des sanctions ont en tout cas été prise par les organisateurs de l’US Open Cup, équivalent de la Coupe nationale aux États-Unis, qui semblent plutôt profiter du buzz engendré par cet événement pour s’attirer quelques projecteurs. En effet, Salt Bae sera interdit d’assister à la finale prévue le 27 septembre 2023. Il y aurait néanmoins peu de chances que ce dernier y assiste étant donné qu’elle n’est pas assez populaire pour lui offrir le buzz dont il a tant besoin.