Des renforts pour le Real Madrid avant le derby madrilène

Après les retour de Sergio Ramos et de Karim Benzema, qui ont fait beaucoup de bien, d'autres renforts arrivent pour la maison blanche.

Le devrait pouvoir compter sur le milieu de terrain Fede Valverde et l’arrière droit Dani Carvajal pour le choc de samedi contre le leader de la , l’Atletico Madrid.

Le milieu de terrain uruguayen a subi une fissure dans la colonne vertébrale tibiale postérieure de sa jambe droite lors de la défaite 4-1 à Valence avant la trêve internationale et a raté les six derniers matchs des Blancos.

Carvajal n'a joué que deux fois depuis septembre - lors de la victoire 2-0 chez l'Inter Milane n C1 et lors du match nul à - après avoir souffert de blessures au genou et aux ischio-jambiers.

Le journal Marca rapporte qu’il espère être impliqué dans le derby de Madrid ce week-end. Idem pour Carvajal, qui a été remplacé dans la formation de départ par Lucas Vazquez ces dernières semaines. Ce dernier, ailier de formation, a été très à son aise face à Mönchengladbach en Ligue des Champions en milieu de semaine.

Valverde a récemment acquis un rôle de premier plan et a même été préféré dans les onze de départ à des vétérans comme Luka Modric et même Toni Kroos, qui l'a remplacé au Mestalla plus tôt ce mois-ci.

De quoi poursuivre la récente série de nouvelles positives du Real Madrid, le club n'ayant pas connu de nouveaux soucis de blessure suite aux récents matches et a même enregistré le retour du capitaine Sergio Ramos lors de la victoire de mercredi soir sur Gladbach .

Eden Hazard et Martin Odegaard sont deux des joueurs vedettes de Madrid qui restent indisponibles, tandis que Luka Jovic et Mariano Diaz ne sont toujours pas dans le groupe merengue, laissant Karim Benzema comme seul attaquant reconnu et disponible. Le Français s'est signalé mercredi soir avec un doublé pour permettre au Real de finir premier son groupe de C1 et d'accrocher ainsi les 8es de finale de la compétition reine.

À noter que Zinedine Zidane a confirmé, en conférence de presse, les retours de Valverde et de Carvajal. "Demain, ils seront avec nous dans l'équipe, ils se sont entraînés normalement", a ainsi confié le coach merengue devant les médias ibériques ce vendredi.