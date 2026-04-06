Des instants de terreur… Un défenseur anglais perd connaissance sur le terrain

Le défenseur anglais Connor Cody a été victime d'une grave blessure lors du match opposant son équipe, Charlton Athletic, à Watford dans le championnat anglais ce lundi, ce qui a nécessité son transfert immédiat à l'hôpital, selon le journal britannique « The Sun ».

L'incident s'est produit à la sixième minute du temps additionnel, lorsque Cody, qui a disputé 10 matches avec l'équipe d'Angleterre, a reçu un tir puissant en plein visage. Il s'est effondré dans la surface de réparation de son équipe et est resté allongé sur le terrain pendant neuf minutes avant d'être remplacé par Macauley Gillespie, qui disputait son 500e match avec le club.

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Le vétéran de 33 ans a été applaudi par les supporters des deux équipes alors qu'il était évacué sur une civière, après une intervention d'urgence des kinésithérapeutes et du staff médical. Une ambulance stationnée à côté du terrain a ouvert ses portes et Cody a été immédiatement transporté à l'intérieur, en route vers l'hôpital général de Watford situé à proximité du stade de Vicarage Road.

Nathan Jones, l'entraîneur de Charlton, a confirmé que son joueur avait perdu connaissance et avait été immédiatement transporté pour recevoir des soins, tandis que la chaîne « Sky Sports » a refusé de rediffuser l'incident, jugeant sa diffusion « inappropriée » compte tenu de la gravité de la blessure.

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Sur le plan technique, le match s'est soldé par un match nul 1-1, ce qui réduit les chances de Watford de se qualifier pour les phases éliminatoires, tandis que Charlton n'a pas réussi à renforcer de manière significative ses chances de maintien.

Rappelons que Cody, l'ancien défenseur central de Wolverhampton, Everton, Leicester City et Wrexham, a rejoint Charlton en prêt en janvier et est devenu un titulaire incontournable dans l'équipe de Nathan Jones depuis son arrivée, même si ce match était son premier en tant que titulaire depuis trois rencontres, après avoir passé ces derniers temps sur le banc.

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