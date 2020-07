Des discussions entre Unai Emery et Benfica

A Bola affirme que Benfica aurait entamé des discussions avec Unai Emery, l'ancien coach du PSG.

L'ancien coach d' et du PSG pourrait bientôt débarquer au . D'après le quotidien A Bola, , qui a six points de retard à cinq journées de la fin du championnat portugais sur POrto et qui vient de se séparer de Bruno Lage, vise le coach lusitanien.

Le président du Benfica, Luís Filipe Vieira, voudrait à tout prix trouver un entraîneur pour finir la saison et aurait jeté son dévolu sur Emery.

De son côté, ce dernier voudrait des garanties sur le projet, comme son salaire, la composition de l’encadrement technique de l’effectif ou encore le budget pour le mercato. Affaire à suivre...