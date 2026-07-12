Des déclarations enflammées de Tuchel après la qualification pour les demi-finales

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel a lancé a déclenché une bombe après la qualification de l’équipe d’Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, obtenue grâce à une victoire palpitante 2-1 contre la Norvège après prolongation au Hard Rock Stadium de Miami. Il a exprimé son mécontentement total à l’égard de la prestation des « Three Lions », qualifiant leur jeu de « médiocre » malgré cet exploit historique.

Dans des déclarations cinglantes à la chaîne britannique ITV, où il semblait très contrarié, Tuchel a déclaré : «Nous nous sommes compliqués la tâche aujourd’hui. Le résultat est formidable. Nous sommes qualifiés pour les demi-finales, c’est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation à tous les égards. L’engagement est là, mais nous nous sommes considérablement compliqués la tâche à cause de notre façon de jouer.»

Erreurs tactiques et manque de rapidité

L’entraîneur allemand a ajouté d’un ton sec : « Des erreurs tactiques, un manque de vitesse et de cohérence, nous avons eu de la chance », laissant entendre que la qualification était davantage due à la chance qu’à une performance collective convaincante, malgré le doublé de Jude Bellingham qui a évité l’élimination.

Interrogé sur la mentalité, Tuchel a coupé court avec virulence : « La mentalité ? C’est une question de mentalité, tout simplement. Comment peut-on parler de mentalité maintenant ? Ce n’est pas un problème de mentalité, on peut l’ignorer et le justifier. Pourquoi parler de mentalité ? Le problème, c’est la qualité de notre jeu. Nous devons mieux jouer. »

Une qualification palpitante malgré les critiques acerbes

Menée au score après l’ouverture du score norvégienne signée Andreas Schieldrop (36^e), l’Angleterre a égalisé par Bellingham juste avant la mi-temps (45^e+2) puis a validé son billet pour le prochain tour d’une tête décisive en tout début de prolongation (94^e).

En demi-finale, les Three Lions défieront le vainqueur de Suisse-Argentine.