Johan Derksen a manifesté son agacement envers Arman Avsaroglu lors du match Argentine - Algérie (3-0). Le commentateur de la NOS s’est montré exubérant après les trois buts de Lionel Messi, au grand dam de l’invité régulier de l’émission « Vandaag Inside Oranje ».

Après chaque but du champion du monde en titre lors du premier match de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Avsaroglu s’est mis à hurler : « Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! », résonnant dans la nuit de mardi à mercredi depuis la cabine des commentateurs.

Le lendemain, l’analyste aux propos souvent tranchants a vertement critiqué le commentateur enthousiaste : « Ce monsieur était bien sûr calé dans sa cabine, avec un collègue sud-américain à ses côtés. Il s’est dit : “Je vais faire pareil.” Mais c’est une parodie de commentateur. »

« Si j’étais le patron de la NOS, je lui dirais : “Prends le prochain vol pour rentrer.” Et les trois premières années, il irait commenter les matchs de l’IJsselmeervogels. Pour couronner le tout, cet extrait a même été diffusé au journal télévisé de la NOS. J’ai donc dû réentendre ce moment une vingtaine de fois », déclare Derksen avec un certain cynisme.

L’analyste originaire de Grolloo n’est de toute façon guère impressionné par les commentateurs néerlandais : « À part Jeroen Grueter, nous n’avons pas vraiment de bons commentateurs de football, à mon avis. »

Le présentateur Wilfred Genee prend alors la parole pour défendre Jeroen Elshoff, qu’il estime également compétent, et qualifie Wytse van der Goot de « meilleur commentateur des Pays-Bas ».

« C’est aussi une question de goût. On préfère tel commentateur plutôt qu’un autre », conclut Derksen au sujet des voix qui couvriront la Coupe du monde.