Derby d'Italie Juventus – Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Juventus-Inter.

Le derby d'Italie !

Dimanche soir, toute l'Italie aura les yeux rivés vers le match Juventus-Inter, le fameux « Derby d'Italia » comme il est appelé de l'autre côté des Alpes.

En ce début de saison, les deux équipes déçoivent : la Juventus est seulement 8e avec 22 points et l'Inter fait un tout petit mieux avec une 6e place et 24 points.

Date, horaire et lieu de Juventus-Inter

Date : dimanche 6 novembre 2022

Ville : Turin (Italie)

Stade : Juventus Stadium (Allianz Stadium)

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 13e journée de la Serie A

Arbitre de la rencontre : Monsieur Daniele Overi (Italie)

Sur quelle chaîne voir le match Juventus-Inter ?

En France, la confrontation entre la Juventus et l'Inter Milan sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Juventus-inter

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

JUVENTUS-INTER, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Juventus-Inter

Après le retour sur les terrains de Federico Chiesa en Ligue des champions face au PSG, ce sont Angel Di Maria et Dusan Vlahovic qui devraient être disponibles face à l'Inter.

En revanche, Paul Pogba Leandro paredes et Mattia De Sciglio seront absents en raison d'une blessure.

Du côté de l'Inter, deux joueurs sont incertains : Romelu Lukaku et Marcelo Brozovic.

Les équipes probables pour la rencontre Juventus-Inter

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Milik.

Inter : Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Dzeko.

Les statistiques à connaître avant Juventus-Inter

● Après la victoire 1-0 en avril dernier, l'Inter pourrait remporter deux rencontres de Serie A d'affilée contre la Juventus pour la première fois depuis la saison 2003-2004.

● La Juventus pourrait ne pas marquer lors de deux rencontres de Serie A d'affilée contre l'Inter pour la première fois depuis 2010 (0-2 en avril et 0-0 en octobre).

● Simone Inzaghi pourrait devenir le deuxième entraîneur de l'Inter à remporter deux matches de Serie A à l'extérieur contre la Juventus, après Helenio Herrera (trois, entre 1961 et 1965).

● Toutes compétitions confondues, depuis ses débuts en tant qu'entraîneur, en avril 2016, Simone Inzaghi a battu la Juventus sept fois en 18 rencontres (pour 2 nuls). C'est le meilleur bilan pour un entraîneur sur cette période.

● La Juventus a remporté ses trois derniers matches de Serie A sans encaisser de buts : la dernière fois qu'elle a réalisé quatre blanchissages d'affilée dans la compétition remonte à décembre 2018 (six à l'époque avec six victoires consécutives).

● L'Inter a remporté ses quatre derniers matchs de Serie A en marquant toujours au moins deux buts : il pourrait en gagner cinq d'affilée dans un même championnat pour la première fois depuis janvier 2022 (huit à la suite à l'époque).

● Nicolò Barella est l'un des trois milieux de terrain à avoir marqué le plus de buts en Serie A cette saison (cinq, à égalité avec Zaccagni et Lookman).

● Lautaro Martinez (Inter) n'a marqué qu'un seul but lors de ses huit matches de Serie A contre la Juventus. C'est son plus mauvais bilan en championnat en Serie A (à égalité avec la Roma : 1 but en 8 matches également).