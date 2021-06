Der Zakarian proche de Brest, Girard quitte le Paris FC, Haise prolonge au RC Lens

En ce 18 juin, le mercato des entraîneurs est très animé.

Le mercato des joueurs s'est accéléré ces dernières heures avec le retour de Gianluigi Buffon à Parme et le départ de Sergio Ramos du Real Madrid et il en est de même pour les entraîneurs.

Der Zakarian à Brest : c'est presque fait

Ainsi, le Stade Brestois a semble-t-il enfin trouvé le successeur d'Olivier Dall'Oglio parti entraîner le Montpellier HSC. Pour le remplacer, les dirigeants bretons se sont tournés vers… Michel Der Zakarian, sans club depuis son départ de Montpellier.

L'entraîneur franco-arménien devrait s'engager pour deux ans avec Brest et sera accompagné par son staff. « MDZ » a donc été préféré à Jocelyn Gourvennec, sans club depuis son départ de Guingamp en mai 2019 et à David Guion, qui vient de quitter le Stade de Reims, son contrat étant arrivé à échéance.

Haise prolonge l'aventure au RCL

De son côté, le Racing Club de Lens a annoncé que son entraîneur, Franck Haise, dont le contrat devait s'achever en 2022, a été prolongé jusqu'en 2023.

Arrivé chez les Sang et Or en février 2020 en remplacement de Philippe Montanier, Franck Haise a fait monter le RCL en Ligue 1 avant de terminer à la 7e place du championnat lors de la saison 2020-2021.

« C'est un plaisir de travailler avec le coach et de côtoyer au quotidien l'homme. Franck et son staff sont ceux qui ont pour mission de retranscrire sur le terrain les valeurs de travail et d'engagement chères au club. Le club sera encore attendu la saison prochaine et cette prolongation représente toute la confiance que nous plaçons en Franck », a déclaré le directeur général du club, Arnaud Pouille, sur le site officiel du club.

💬 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐇𝐚𝐢𝐬𝐞 : « Je sais à quoi est due cette prolongation... »#Haise2023 #SiFierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) June 18, 2021

Girard et le PFC, c'est fini !

En Ligue 2, il y a aussi du mouvement sur les bancs. Le Paris FC, cinquième la saison passée et éliminé lors des barrages d'accession par Grenoble, a décidé de se séparer de René Girard et de ses adjoints, Nicolas Girard et Gérard Bernardet.

Communiqué officiel.



Le Paris FC et René Girard ont décidé de se séparer. — Paris FC (@ParisFC) June 18, 2021

Le club, qui appartient en partie à Bahreïn, nourrit de grosses ambitions et souhaite monter le plus rapidement possible en Ligue 1. Le nom de Thierry Laurey, ancien coach de Strasbourg, revient avec insistance ces dernières heures pour prendre la succession de Girard.

L'ancien coach de l'ASM retourne en Espagne

Enfin, Robert Moreno, sans club depuis son départ de l'AS Monaco en juillet 2020, vient de retrouver un club. Il s'est engagé pour deux saisons avec Grenade qui évolue en Liga. L'ancien coach de Villarreal et de la Roja rentre ainsi au pays et aura pour mission de poursuivre l'excellent travail réalisé par son prédécesseur, Diego Martínez Penas, qui a fait monter le club en Liga en 2019 avant de le qualifier pour la Ligue Europa en 2020.