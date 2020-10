Depay toujours suivi par le Barça ? Garcia s'explique

Rudi Garcia a laissé le Néerlandais sur le banc ce dimanche, contre l'OM.

Alors que Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, avait fixé un ultimatum en disant qu'aucun départ ne se ferait après samedi. Rudi Garcia, le coach de a relancé le débat sur Memphis Depay

Le coach lyonnais a en effet laissé l'ancien mancunien sur le banc. "Je peux faire confiance à ceux qui sont sûrs d'être là", a-t-il asséné juste avant le choc face à l'OL.

"J'ai choisi en fonction de l'état de forme et de ce qui peut encore se passer demain. Je peux faire confiance à ceux qui sont sûrs d'être là, et c'est le cas d'Houssem Aouar par exemple. Je suis très heureux de pouvoir compter sur lui. Cela veut dire que j'ai un peu l'habitude et que le mercato ferme demain", a expliqué l'entraîneur des Gones sur Telefoot.