Depay revient sur son échec à Manchester et pointe du doigt Mourinho

Indésirable aux yeux de José Mourinho à United, Memphis Depay avait été contraint de quitter le navire pour se relancer à l'OL. Un choix payant.

Memphis Depay est arrivé cet été à Barcelone après avoir quitté Lyon en tant qu'agent libre et l'attaquant néerlandais cherche à faire ses preuves au plus haut niveau après un passage manqué à Manchester United entre 2015 et 2017. Emmené à Old Trafford par son compatriote Louis van Gaal, l'attaquant avait eu beaucoup de mal à libérer tout son potentiel en Angleterre et s'est finalement rendu en France pour se refaire une santé. Un homme avait mis fin à son aventure : un certain José Mourinho.

"Il ne m'a jamais donné d'opportunité. Jamais"

Durant son passage à Manchester United, le Portugais avait laissé de nombreux coéquipiers confus, dont Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic. Levant le voile sur son cauchemar à United, Memphis Depay s'est montré lucide dans un entretien accordé à El Periodico. "J'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles cela s'est mal passé. La première saison, j'ai dû m'adapter et cela ne s'est pas bien passé. J'ai perdu un peu confiance et j'ai perdu la confiance de Van Gaal et de son staff", a-t-il analysé.





"C'était difficile pour moi. La saison suivante, j'avais l'impression d'avoir plus d'expérience, mais ils ont changé d'entraîneur. Jose Mourinho est venu et je me suis battu pour entrer dans l'équipe mais je pense que l'idée de me donner une chance n'a jamais été dans sa tête. Il ne m'a jamais donné d'opportunité. Jamais. Je suis allé dans son bureau mais ça n'a rien changé. C'était une période très difficile, j'ai senti que je m'entraînais bien et les joueurs eux-mêmes ne l'ont pas compris" , a ensuite regretté le Néerlandais.

Barré par un entraîneur n'appréciant pas son profil, Memphis Depay a réalisé qu'il devait quitter le navire. "Pogba et Zlatan m'ont dit : 'Pourquoi tu ne joues jamais ?' Pour moi, c'était la confirmation que je n'avais aucune chance et j'ai réalisé que je ne voulais pas être dans un grand club sans jouer. J'ai réalisé [à United] que je devais recommencer et montrer à tout le monde que je pouvais être l'un des meilleurs. J'avais un contrat long, de cinq ans, et un bon salaire, mais je ne me sentais pas à l'aise. Alors je suis parti et c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre", s'est félicité celui qui est aujourd'hui de retour au premier plan en Catalogne, sous les couleurs du Barça.