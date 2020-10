RUMEUR - Depay et Aouar ne quitteront pas l’OL

Selon les informations émanant du club, Memphis Depay et Houssem Aouar resteront à l’OL cette saison.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters de l’Olympique Lyonnais et aussi le coach de l’équipe. Alors qu’ils étaient annoncés sur le départ, Memphis Depay et Houssem Aouar vont être conservés dans les rangs des Gones. Selon RMC, qui relaye une annonce faite par le directeur de communication du club rhodanien, la décision a été prise dans les hauts lieux de l’OL de stopper toutes les négociations pour ces deux éléments.

Jean-Michel Aulas avait fixé un ultimatum jusqu’à vendredi pour les joueurs désireux de changer d’air. Puis, il s’est résolu à accorder un délai supplémentaire pour qu’ils se trouvent un nouveau point de chute. Mais à présent la porte des départs est définitivement fermée.

Depay et Aouar seront présents contre l’OM

Depay et Aouar seront présents ce samedi soir à l’entrainement de leur équipe (18h). Ensuite, et à moins d’un improbable revirement de situation, ils devraient être convoqués dans le groupe pour participer dimanche au choc du championnat contre l’ .

Aouar était en contacts principalement avec , mais le club londonien n’a pas répondu aux exigences financières de . JMA voulait récupérer entre 40 et 50M€ pour son joueur vedette. Des rumeurs annonçant le néo-international à la Juve et au Real ont aussi circulé, mais il n’y avait rien de concret. Quand à Memphis Depay, il était et reste toujours dans le viseur du Barça. Toutefois, le Barça n’a pas les moyens de s’aligner sur son prix. Une éventuelle cession d’Ousmane Dembélé aurait pu résoudre ce problème, mais elle n’est pas intervenue non plus.