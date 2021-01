Depay : "Aouar et moi voulons jouer pour un des trois meilleurs clubs du monde"

La cible de Barcelone a laissé entendre qu'il quitterait Lyon cet été - et il a également conseillé à son coéquipier de partir également.

La star de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay, a déclaré qu'il avait l'ambition de revenir au sommet du football mondial. La star internationale néerlandaise a fait un passage bref à mais ne s'est jamais vraiment imposée à Old Trafford et a rejoint l'Olympique Lyonnais en janvier 2018. Il est devenu une figure culte du côté de la vallée du Rhône, mais son contrat est se termine cet été et il est peu probable qu'il le restera au-delà de la saison en cours.

Le a été étroitement lié à un déménagement pour lui - et il n'a pas fait grand-chose pour minimiser la perspective d'un départ loin de la . Son coéquipier Houssem Aouar, quant à lui, a longtemps été annoncé partant de l'Olympique Lyonnais l'été dernier, club dans lequel il a été formé. Houssem Aouar a été particulièrement lié à en . Memphis a expliqué que les deux stars ont hâte de faire un pas en avant dans leur carrière.

"Nous savons que nous jouons pour un très grand club mais nous voulons aller dans l'un des trois meilleurs clubs du monde", a-t-il déclaré à Canal +. "Ensuite, vous verrez Houssem Aouar, il fera 10 fois mieux. Pour moi, c’est pareil", a indiqué l'international néerlandais. À court terme, quant à lui, il a exprimé sa volonté d'atteindre les sommets à l'OL, qui était le leader à la mi-sainson en et a fait les demi-finales de la la saison dernière, éliminant en quarts de finale.

Aouar et Depay aiment jouer ensemble

"Cela signifierait tout pour moi de remporter le titre de avec Houssem Aouar, l'équipe et le président", a-t-il expliqué. Aouar a indiqué qu'il adorerait jouer avec Memphis pendant de nombreuses années. "Si c'est la dernière saison que je joue avec Memphis, je serais bien sûr triste car c'est un grand joueur et je prends énormément de plaisir à jouer avec lui", a déclaré l'international français. Memphis a marqué 11 buts en Ligue 1 en 20 matches cette saison et a délivré cinq passes décisives pour l'OL. Aouar, quant à lui, a marqué trois buts et en a fourni trois passes décisives en 15 matches.

Lors de ce reportage, les deux hommes ont confié qu'ils aimaient jouer ensemble et avaient développé une réelle connexion sur le terrain. Memphis Depay a encensé les qualités techniques du milieu de terrain français : "La première chose que l’on remarque chez lui, c’est son toucher de balle, sa technique. Il est très intelligent. J’ai besoin de lui, parce que quand quelqu’un te fait la passe à la bonne vitesse, dans le bon timing, tu aimes ça".

L'international français lui a rendu la pareille. "Memphis Depay, c’est un joueur à part. J’admire beaucoup sa personnalité, il est très sûr de lui, il tente toujours des choses, je le respecte pour cela. (…) C’est la meilleure connexion que j’ai eue avec un joueur, on n’a même pas besoin de se parler. Des fois, c’est juste un regard". Les deux hommes forts de l'OL tenteront de mener le club rhodanien vers le titre cette saison, malgré un revers regrettable face à Metz.