Départ de Ramos, les mots de Florentino Perez

Le président du Real Madrid a évoqué le départ de Sergio Ramos, qui a suscité l'émotion chez les supporters merengue.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a clairement indiqué que, bien qu'un accord n'ait pas pu être trouvé sur un nouveau contrat, Sergio Ramos sera toujours le bienvenu au club.

Ramos part après 16 ans au Real Madrid, alors qu'il part à la recherche d'un nouveau défi ailleurs.

"Ce n'est pas une journée facile, car tu es spécial pour moi. Je te souhaite du bonheur et je veux que tu saches que ce sera toujours ta maison", a déclaré Florentino Perez à Ramos.

"Une légende comme toi sera toujours l'un des grands ambassadeurs du Real Madrid. Le président du Real Madrid a rendu hommage à Ramos et à la manière dont il est allé bien au-delà des attentes élevées qui ont accompagné son arrivée à l'Estadio Santiago Bernabeu.

"Je n'oublierai jamais le 8 septembre 2005, lorsque Sergio est arrivé au Bernabeu pour être présenté", a rappelé Florentino Perez. "Il avait une immense envie de conquérir le monde, c'était ma première signature d'un joueur espagnol, un gamin de Camas avec une envie énorme, une signature qui n'a pas été facile, mais nous étions convaincus que son arrivée allait marquer une époque".

"Seize ans se sont écoulés et tu as eu l'une des carrières les plus spectaculaires de l'histoire de notre club. Tus es arrivé presque enfant et je suis extrêmement fier de ce que tu as accompli."

"Tu es l'une des grandes légendes du Real Madrid. Merci d'avoir défendu l'insigne et notre maillot. Pour les fans du Real Madrid qui aiment ce club, tu seras toujours l'homme de La Decima ; la 93e minute à Lisbonne est ce que ce club représente pour des millions de personnes."