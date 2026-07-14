« Denzel Dumfries pourrait bientôt avoir un successeur néerlandais à l'Inter »

Selon le quotidien italien Il Giorno, Givairo Read aurait été proposé à l'Inter il y a quelques semaines. À Milan, il pourrait prendre la succession de son modèle, Denzel Dumfries.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, le latéral droit de vingt ans est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Le club milanais cherche un successeur à Dumfries, transféré au Real Madrid, et le jeune Néerlandais lui aurait donc été proposé.

Pour l’instant, le club lombard n’a pas encore formulé de réponse concrète. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, plusieurs profils sont étudiés.

D’autres arrières droits comme Djed Spence (Tottenham Hotspur), Vanderson (AS Monaco), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Guéla Doué (RC Strasbourg) et Julian Ryerson (Borussia Dortmund) sont également étudiés par la direction technique.

Read a plusieurs fois déclaré que Dumfries était l’un de ses modèles ; il porte même régulièrement le maillot qu’il a échangé avec lui lors de ses balades dans les rues d’Amsterdam.

Le Feyenoord ne lâchera son joueur que si l’offre correspond à ses attentes. Pour l’instant, Read totalise 54 matchs officiels sous les couleurs du club de Rotterdam.