Denisot, Labrune et Martel parmi les cinq noms pour la présidence de la LFP

Les deux syndicats des clubs français professionnels ont trouvé un accord et apporté leur soutien à cinq noms dont Denisot, Labrune et Martel.

En annonçant fin juillet qu’elle ne repartirait pas pour un tour à la fin de son mandat en novembre, Nathalie Boy de la Tour a poussé le Conseil d’Administration de la LFP a avancé l’élection de son successeur au 10 septembre prochain. Mais qui prendra la suite ?

Depuis quelques semaines, les noms de Michel Denisot, ancien président du PSG et dirigeant de , et Vincent Labrune, qui fut celui de l’OM pendant cinq ans, sont souvent avancés. Et il semblerait bien qu’ils aient une belle cote auprès des syndicats de clubs de football professionnels. En effet, en ce mardi veille de la clôture des candidatures, la Première Ligue et l’UCPF ont annoncé s’être mis d’accord sur cinq parrainages.

Ce soutien va à Alain Guerrini, Gervais Martel, François Morinière et donc Denisot et Labrune. Ils leur restent malgré tout à obtenir l’aval de l’Union des acteurs du football (UAF) afin de se présenter au Conseil d’administration, à titre de membre indépendant, et donc de pouvoir postuler à la présidence de la LFP.