Demi-finale de la Coupe de France Annecy – Toulouse : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Annecy-Toulouse.

Annecy peut-il créer un nouvel exploit ?

Après avoir éliminé l'OM au stade Vélodrome en quart de finale de la Coupe de France, Annecy, pensionnaire de Ligue 2, va tenter de réaliser un nouvel exploit face à Toulouse.

Mais le club savoyard ambitionne avant tout de se maintenir en Ligue 2 (les Annéciens occupent la 15e place avec 2 points d'avance sur Laval, le premier relégable) et leur entraîneur, Laurent Guyot, pourrait aligner une équipe remaniée comme il l'a annoncé en conférence de presse : « À un moment donné, je ne peux pas mettre en danger le club pour la suite du Championnat. [...] Il faut juste prendre conscience de cette situation. La Coupe, c'est une parenthèse. »

De son côté, le Téfécé, englué dans le ventre mou de la Ligue 1 (13e avec 35 points) jouera ce match à fond dans l'espoir d'atteindre pour la première fois de son histoire la finale de la Coupe de France.

Date, horaire et lieu d'Annecy-Toulouse

Date Jeudi 6 avril 2023 Ville Annecy (France Stade Parc des Sports d'Annecy Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Arbitre de la rencontre Monsieur Jérémy Stinat (France)

Sur quelle chaîne voir le match Annecy-Toulouse ?

En France, la rencontre entre Annecy et Toulouse sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Annecy-Toulouse

En France, il sera de possible de voir le match Annecy-Toulouse en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Annecy-Toulouse

En difficulté en Ligue 2, Annecy devrait faire tourner son effectif pour la réception de Toulouse et laisser quelques cadres au repos. Le capitaine Vincent Pajot, touché lors du précédent de match de Ligue 2 contre Nîmes devrait cependant tenir sa place.

« Tout le monde est apte mis à part ceux qui sont avec des béquilles et sortent de l'hôpital », a expliqué Laurent Guyot qui sera privé de Lajugie, suspendu, et des blessés de longue date comme Mendy (genou), Spano (genou) ou Billemaz (genou).

Quant aux Toulousains, ils enregistrent le retour de Brecht Dejaegere qui a manqué la rencontre face à Brest le week-end dernier. Philippe Montanier alignera comme lors des tours précédents son gardien n°2 dans les cages : Kjetil Haug. Logan Costa bénéficiera lui aussi du turn-over instauré par son entraîneur en Coupe de France pour grappiller du temps de jeu en défense.

Toulouse espère aussi faire annuler la suspension d'Anthony Rouault, après son carton rouge dimanche à Brest (1-3). La réclamation sera étudiée le mercredi 5 avril par la commission de discipline.

L'équipe probable d'Annecy : Callens – Camara, Mouanga, G. Jean – Temanfo, Pajot (cap.) ou El Jahouari, Kashi, Demoncy, Bastian – Sahi (ou Bosetti), Shamal. L'équipe probable de Toulouse : Haug – Desler, L. Costa, Nicolaisen, Suazo – Dejaegere (cap.), Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Dallinga, Chaïbi.

Les statistiques à connaître avant Annecy-Toulouse

● Annecy a remporté ses trois derniers matches de Coupe de France aux tirs au but.

● Douze clubs de deuxième division ont atteint la finale de la Coupe de France : FCO Charleville (1936), RC Lens (1948), US Valenciennes-Anzin (1951), Le Havre AC (1959), AJ Auxerre (1979, 2015), US Orléans (1980), FC Sochaux-Montbéliard (1988), CS Sedan Ardennes (1999, 2005), LB Châteauroux (2004) et l'En avant de Guingamp (2009).

● Toulouse est présent au stade des demi-finales de la Coupe de France pour la troisième fois de son histoire après 1985 et 2009. Le Téfécé n'est jamais parvenu à se qualifier pour la finale.