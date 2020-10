Demba Ba surpris par le laxisme défensif du PSG

Demba Ba, attaquant de Basaksehir, battu 2-0 par le PSG en Ligue des champions, s'est dit étonné des soucis défensifs du champion de France.

Mercredi soir, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le PSG s'est imposé 2-0 contre l' mais que ce fut laborieux.

En défense notamment. Ainsi, le club francilien a concédé dix-sept tirs. Un laxisme défensif que Demba Ba ne comprend pas comme il l'a expliqué à RMC.

"C'est vrai que j'ai été surpris des espaces qu'il y avait sur le terrain, en regardant le match des tribunes en première période", a analysé l'attaquant du club turc.

"Quand je suis entré, j'ai essayé d'en profiter. Je me suis placé là où je pouvais recevoir le ballon le plus facilement possible et essayer d'attaquer la défense parisienne. Il y avait beaucoup d'espaces, ce qui m'a beaucoup surpris pour un match de ce niveau", s'est étonné l'ancien joueur de .