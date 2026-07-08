Démarche officielle : l’ancien dossier d’Arsenal se rapproche de sa conclusion

Le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães a asséné un coup dur à la direction de Newcastle United en exprimant officiellement son souhait de quitter « St James' Park » pour rejoindre Arsenal lors du mercato estival en cours.

Selon le site britannique « The Athletic », le champion de Premier League a intensifié ses démarches pour finaliser le transfert du milieu de terrain de 28 ans et se dit prêt à présenter une offre pouvant atteindre 60 millions de livres sterling.

Le média avait déjà révélé en juin qu’Arsenal avait formulé une première approche verbale, d’un montant inférieur à 60 millions de livres, mais les Magpies l’avaient immédiatement rejeté, affirmant leur volonté de conserver le joueur. À ce jour, aucun contact officiel n’a été rétabli entre les deux clubs et Newcastle reste fermement opposé à un départ.

Sous contrat jusqu’en 2026 après avoir prolongé en octobre 2023 (clause libératoire de 100 M£ expirée en juin), le milieu de terrain maintient donc la pression sur ses employeurs.

Cette demande survient après les départs d’Anthony Gordon vers Barcelone (69,3 M£) et de Sandro Tonali vers Tottenham (jusqu’à 100 M£), exposant la direction d’Eddie Howe à une forte pression populaire en cas de troisième départ majeur.

Gimarães a été titulaire avec le Brésil lors de la Coupe du monde cet été sous les ordres de Carlo Ancelotti, et a délivré 4 passes décisives avant l’élimination de son équipe face à la Norvège en huitièmes de finale.

Guimarães bénéficie depuis longtemps de l’estime de Mikel Arteta, qui le considère comme une option prête à intégrer le milieu de terrain des « Gunners », grâce à sa capacité à jouer aux côtés de Declan Rice ou à le remplacer, ce qui offre à Arteta une flexibilité tactique, notamment compte tenu de la forte pression subie par Rice au cours des 12 derniers mois.