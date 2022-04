Del Piero se prononce sur un retour à la Juventus

Alessandro Del Piero affirme qu'il n'est pas question d'un retour officiel à la Juventus.

Des appels ont été lancés cette semaine pour que Del Piero obtienne un poste important au sein de la maison bianconera. L’ex-président du club, Giovanni Cobolli Gigli a notamment plaidé en ce sens en déclarant à la TMW Radio : « Je le mettrais simplement président. S'ils l'avaient fait au bon moment, à mon avis, les choses auraient été bien meilleures. Non seulement il connaît le football, mais il a l'esprit juste. C'est une personne sur laquelle il faut parier."

Del Piero n’a pas d’ambition secrète

Il Pinturicchio a donc réagi à cet appel. Tout en se disant flatté, il a indiqué qu’il ne se voyait pas intégrer la Juventus en ce moment. "En ce moment et surtout en ce moment, il est inapproprié de commenter une possibilité qui n'est pas sur la table", a-t-il confié à Sky Italia.

"Grâce à ce qui s'est passé dans le passé, le lien entre moi et ces couleurs est incroyable, et indépendamment de ce qui se produira dans le futur. Évitons les commentaires sur une hypothèse et regardons devant nous", a-t-il ajouté en souriant.

Quand il a été interrogé ensuite sur les motifs de sa visite à l’Allianz Stadium, sa première depuis dix ans et son départ du club, le champion du monde 2006 a répondu : "Il n'y a rien, il n'y a pas d'arrière-pensées ou de réunions secrètes. J'ai salué tout le monde : Andrea [Agnelli], Pavel [Nedved] et beaucoup de mes anciens coéquipiers. J'étais heureux de pouvoir les saluer en personne."