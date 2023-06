Déjà deux retours au centre d'entraînement du PSG

Ce mercredi, deux joueurs ont déjà effectué leur retour au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.

Le flou règne autour du visage du Paris Saint-Germain version 2023-2024. On ne connaît pas encore l'identité de l'entraîneur qui prendra la place de Christophe Galtier, bien que Luis Enrique semble bien parti pour officier sur le banc parisien la saison prochaine, on ne sait pas non plus quel visage aura l'équipe avec les avenirs incertains de Kylian Mbappé et de Neymar et des recrues pour lesquelles rien n'est encore fait.

Kimpembe de retour à l'entraînement

Mais dans ce flou, les Parisiens pourront en tout cas compter sur la motivation de Presnel Kimpembe. Ce mercredi, l'international français était de retour au centre d'entraînement du PSG, profitant ainsi des nouvelles installations du club situées à Poissy. Sur sa story Instagram, le défenseur central a en effet publié une photo aux côtés de Nordi Mukiele, qui fait lui aussi son retour, avec la mention "les affaires reprennent".

De quoi afficher ses ambitions après une saison cauchemardesque à titre individuel. Victime d'une blessure aux ischios en début de saison puis d'une rupture du tendon d'Achille, le champion du monde 2018 a manqué une grande partie de la saison, dont la Coupe du monde avec l'équipe de France. Au total, il n'a pu disputer que 15 matches toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. De son côté, Mukiele espérera lui aussi mieux faire après une saison correcte mais freinée par une grosse blessure à l'ischio sur toute la deuxième partie de saison.