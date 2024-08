Dehors ! 8 joueurs de Chelsea vers la sortie

Chelsea pourrait voir jusqu'à huit joueurs de l'équipe première partir dans les semaines à venir

Le club cherche à équilibrer son effectif pléthorique. Chelsea vise à réduire son effectif de 40 joueurs avant la fin de l'été malgré un accord pour signer Pedro Neto des Wolves cette semaine. Les Blues ont déjà banni Trevoh Chalobah de l'entraînement pour tenter de forcer son départ et The Telegraph a nommé huit joueurs dont l'avenir est incertain à l'approche des dernières semaines de la fenêtre de transfert.

La priorité de Chelsea serait de se débarrasser définitivement de Romelu Lukaku, Naples souhaitant toujours recruter l'attaquant. David Datro Fofana partira également avant le mois prochain, tandis que Cesare Casadei a été informé qu'il pouvait quitter Stamford Bridge. La situation du gardien de but de Chelsea nécessite également des ajustements, Kepa Arrizabalaga entrant dans les 12 derniers mois de son contrat et Djordje Petrovic étant disponible après la signature de Filip Jorgensen. Carney Chukwuemeka a également attiré l'attention de Barcelone et les jeunes Marc Guiu et Lesley Ugochukwu devraient également partir en prêt.

Chelsea a dépensé plus de 1,2 milliard d'euros (1,03 milliard de livres sterling/1,3 milliard de dollars) pour des joueurs depuis son rachat en 2022, soit près du double de la deuxième équipe la plus riche du football mondial pendant cette période, Boehly ayant recruté pas moins de 40 joueurs au cours de ses deux années à Stamford Bridge.

Si l'accent sera principalement mis sur les départs, Chelsea n'a pas exclu de faire venir Neto avant la fermeture du mercato. La signature de Victor Osimhen est toujours à l'étude, même si un accord pour Samu Omorodion est à un stade avancé, tandis qu'un départ d'un joueur comme Raheem Sterling ou Noni Madueke pourrait voir Chelsea se lancer sur le marché pour un remplaçant.