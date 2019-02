Declan Rice (West Ham) annonce vouloir jouer pour l'Angleterre

Declan Rice, jeune milieu défensif de 20 ans aux trois sélections avec l'Irlande, a finalement fait le choix de défendre les couleurs des Three Lions.

Décidément, le jeune Declan Rice, évoluant chez les Hammers de West Ham, est particulièrement préoccupé par son avenir ces derniers temps. En effet, alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024, s'inscrivant donc sur la durée chez le pensionnaire du championnat d'Angleterre, le joueur de 20 ans a annoncé vouloir changer de sélection nationale, lui qui a déjà porté les couleurs de l'Irlande à trois reprises dans le cadre de matches amicaux.

Ainsi, celui qui est considéré comme l'un des grands espoirs des Hammers au poste de milieu de terrain souhaite désormais défendre les couleurs des Three Lions lors des futures compétitions internationales, comme il l'a officiellement déclaré via une longue lettre publiée sur son compte twitter.

Une décision mûrement réfléchie

Sur celle-ci, il annonce en effet avoir pris sa décision "avec son coeur et sa tête", "en fonction de ce que je crois être le meilleur pour moi et mon avenir", ajoute-t'il. De plus, s'il affirme se sentir autant Anglais qu'Irlandais, Declan Rice précise avoir "le même respect pour l'Angleterre et l'Irlande".

Néanmoins, si sa décision de choisir l'Angleterre comme sélection semble mûrement réfléchie, il lui reste désormais à faire ses preuves pour prétendre à une convocation, Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, disposant déjà d'un groupe de très grande qualité, marqué par une génération de jeunes joueurs particulièrement talentueux, amenés à faire les beaux jours de l'Angleterre pour de nombreuses années encore.