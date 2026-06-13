Décision surprise de la FIFA : le maillot de l’Égypte épinglé juste avant la Coupe du monde

La Fédération égyptienne de football a reçu de la Fédération internationale de football (FIFA) des consignes précises : modifier le maillot de l’équipe nationale avant la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ces ajustements concernent les sept étoiles placées au-dessus du blason de l’équipe, qui matérialisent les victoires des « Pharaons » à la Coupe d’Afrique des nations.

Cette directive, conforme au règlement de la Coupe du monde, précise que seules les étoiles correspondant aux titres mondiaux peuvent orner les maillots, les distinctions continentales étant exclues.

L’instance internationale a par ailleurs exigé que les numéros des joueurs, jusqu’ici dorés, soient imprimés en blanc pour garantir une meilleure lisibilité auprès des arbitres, des supporters et des diffuseurs télévisés.



Selon le journaliste égyptien Mahmoud Shawky, qui a publié l’information sur son compte X, la FIFA a notifié la fédération égyptienne de cette décision il y a déjà plusieurs mois, en précisant qu’elle s’inscrivait dans le cadre des procédures réglementaires habituelles de la compétition.

Shawky a expliqué : « La FIFA a notifié la Fédération égyptienne de football, il y a quatre mois, qu’il fallait retirer les étoiles de la CAN pendant la Coupe du monde, conformément à la procédure habituelle. »

Il précise : « La FIFA a également exigé que la couleur des numéros sur les maillots passe du doré au blanc. La société Puma, en charge de la conception des tenues, a donc opté pour le blanc afin d’assurer une meilleure visibilité des numéros. »

Lors de la séance photo officielle de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Égypte a posé avec son nouveau maillot : les sept étoiles au-dessus du logo ont disparu et les numéros, désormais blancs, ont remplacé la teinte dorée initiale.



من موقع الفيفا

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a été placée dans le groupe 7, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

Les Pharaons entameront leur parcours lundi prochain face à la Belgique, un premier test crucial pour bien lancer leur aventure mondiale.